Conheça Artur Jorge, técnico português que comandará o Botafogo | A TARDE

O Braga, de Portugal, confirmou nesta quarta-feira, 3, que o técnico Artur Jorge deixou o clube e irá comandar o Botafogo na sequência da temporada. A transação custou 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,9 milhões) aos cofres do time brasileiro.

O acordo com o Botafogo é de dois anos. Antes de assinar, ele assistiu ao jogo do Lyon pela Copa da França, nesta terça-feira, 2, ao lado de John Textor, dono da SAF do clube carioca. A chegada dele ao Brasil está prevista para acontecer nesta quarta.

Leia mais

No Rio de Janeiro, Artur Jorge acompanhará a estreia do alvinegro na Libertadores, no Nilton Santos. O Botafogo encara o Junior Barranquilla, da Colômbia, às 19h.

Natural de Braga, Artur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim, de 52 anos, teve uma longa carreira como jogador de futebol. Ele defendeu o Sporting Clube de Braga por 12 temporadas e atuava como zagueiro. O ex-defensor pendurou as chuteiras na temporada 2004/05, pelo FC Penafiel.

Como técnico, Artur Jorge passou pelas categorias de base do SC Braga por nove temporadas. Antes de assumir o time principal, ele também comandou Tirsense e Limianos. No clube onde é ídolo, ele participou de 99 jogos como técnico e contabilizou 62 vitórias.

Na temporada 2023/24 ele venceu o Estoril na final da Taça da Liga, garantindo o título nacional após empate por 1 a 1 no tempo normal e vitória nos pênaltis por 5 a 4.