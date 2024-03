Conheça semifinalistas do Campeonato Baiano de 2024 | A TARDE

Após o fim da 9ª rodada, o Campeonato Baiano de 2024 conheceu os seus semifinalistas. Na liderança da primeira fase, o Bahia classificou após vencer o Jacuipense e atingir 19 pontos, mesma pontuação do Vitória, que derrotou o Itabuna e classificou na segunda colocação pelo critério de saldo de gols. Na sequência, na 3ª e 4ª colocação, respectivamente, vem o Barcelona de Ilhéus e Jequié, que também jogarão a segunda fase.

Desta forma, nas semifinais, o Bahia enfrentará o Jequié, em confrontos de ida e volta. O primeiro jogo será com mando de campo do Jipão, no dia 9 (sábado) ou 10 (domingo) de março, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. O jogo de volta, por sua vez, será na Arena Fonte Nova, com mando do Esquadrão, entre os dias 16 (sábado) ou 17 (domingo) do mesmo mês. Ambas as partidas ainda não tem horário definido pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Do outro lado da chave, o Vitória enfrentará o Barcelona de Ilhéus, também em decisão de dois jogos. Na partida de ida, a Onça recebe o Leão no Estádio Mário Pessoa, com previsão para os dias 9 (sábado) ou 10 (domingo) de março. Na volta, o mando será da equipe rubro-negra, no Barradão, também entre os dias 16 (sábado) ou 17 (domingo).

Confrontos anteriores: .

Na atual temporada, Jequié e Bahia se enfrentaram na 1ª rodada, com resultado positivo para a equipe do interior. Na ocasião, o Esquadrão estava com o elenco sub-20, o que favoreceu o Jipão, que garantiu os três pontos com Alex Gonçalves, na Arena Fonte Nova.



Na 3ª rodada, diante do Barcelona, o Vitória perdeu a invencibilidade ao ser derrotado de virada, no estádio Mário Pessoa. No início do primeiro tempo, abriu o placar com Yuri Castilho, mas viu a Onça rugir com Natan e Cesinha, que garantiram o resultado positivo dentro de casa.

Campanha no Baianão:

Buscando o bicampeonato, o Bahia somou 19 pontos na primeira fase da competição, com seis triunfos, duas derrotas e um empate. Na primeira rodada, foi derrotado para o Jequié, na Arena Fonte Nova. Em seguida, empatou com o Atlético de Alagoinhas em 3x3, fora de casa. A partir deste momento, já com o elenco titular, o Esquadrão somou quatro triunfos seguidos, 5x0 contra Jacobina; 2x0 contra o Bahia de Feira; 2x0 contra o Barcelona e 5x0 contra Itabuna. A única derrota com os titulares no Baianão ocorreu diante do Vitória, no Barradão, por 3x2. Nas rodadas finais, voltou a somar resultados positivos e venceu sobre Juazeirense (2x1) e Jacuipense (1x0).

O Vitória, que não classificava às semis há cinco edições, desde 2018, fez uma campanha positiva, com seis vitórias, duas derrotas e um empate, totalizando 19 pontos. Inicialmente, somou duas vitórias seguidas, sobre o Jacuipense e Bahia de Feira, ambos por 1x0. Na 3ª rodada, perdeu para o Barcelona por 2x1, no Estádio Mário Pessoa, e voltou a vencer contra o Juazeirense, no Barradão, por 3x0. Na sequência, fora de casa, o Leão perdeu para o Jequié pelo placar mínimo e empatou com o Jacobina em 0x0. De volta ao Santuário, o Leão venceu o Bahia em 3x2 e derrotou o Atlético de Alagoinhas por 3x0. Para fechar a primeira fase, venceu o Itabuna na última rodada por 1x0.

Classificado em 3ª lugar, o Barcelona de Ilhéus somou 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas. Venceu Jequié (2x0), Vitória (2x1), Jacuipense, Itabuna, Bahia de Feira, ambos pelo placar mínimo. As derrotas vieram de Bahia, por 2x0, na Arena Fonte Nova, e Jacobina, por 1x0, fora de casa, e Atlético, por 1x1. O único empate ocorreu na primeira rodada, contra o Juazeirense, por 0x0.

Para fechar o G4, o Jequié encerrou a campanha em 14 pontos, com quatro vitórias, sobre Bahia, Atlético de Alagoinhas, Vitória e Itabuna, empatou contra Bahia de Feira e Itabuna, mas sofreu três derrotas, para Barcelona, Jacuipense e Juazeirense.



Confira jogos da Semifinal:

(Jogo de Ida)

9 ou 10 de março:

Jequié x Bahia - Waldomiro Borges

Barcelona de Ilhéus x Vitória - Mário Pessoa

(Jogo de volta)

16 ou 17 de março:

Bahia x Jequié - Arena Fonte Nova

Vitória x Barcelona de Ilhéus - Barradão