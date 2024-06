Conmebol define oitavas de final e chaveamento da Libertadores; veja | A TARDE

O sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, nesta segunda-feira, 3, definiu os confrontos das oitavas de final da Libertadores de 2024, assim como o chaveamento da competição até a grande final. Os jogos da próxima fase ocorrerão nas semanas de 14 e 21 de agosto.

Nesta semana, será decidido o Grupo C, que teve dois jogos do Grêmio adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. As partidas serão realizadas na terça-feira, contra o Huachipato, e no sábado, contra o eliminado Estudiantes. O The Strongest já está classificado, enquanto Grêmio e Huachipato disputam uma vaga.

Confira os confrontos definidos:

San Lorenzo x Atlético-MG

Nacional-URU x São Paulo

Flamengo x Bolívar

Colo-Colo x Junior Barranquilla

Talleres x River Plate

Peñarol x 1º Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2º Grupo C x Fluminense

Os clubes foram divididos em dois potes, um com os líderes e outro com os vice-líderes dos grupos da fase anterior. Os primeiros colocados das chaves decidem as oitavas em casa.

