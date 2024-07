Conmebol reconhece erro em pênalti não marcado para o Brasil

Vini Jr sofreu pênalti na partida contra a Colômbia, nesta terça-feira, 2, ainda no primeiro tempo - Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Conmebol reconheceu nesta quarta-feira, 3, que houve um erro de arbitragem ao não marcar pênalti em Vini Jr. no empate entre Brasil e Colômbia por 1 a 1, na terceira rodada do Grupo D da Copa América. O lance ocorreu aos 42 minutos do primeiro tempo da partida disputada em Santa Clara, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 2.

"No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola, e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo", explica a Conmebol em vídeo.



A equipe de arbitragem de vídeo levou quase dois minutos analisando a jogada. O oficial do VAR afirmou que Muñoz "beliscou a bola" e recomendou ao árbitro Jesús Valenzuela que retomasse a partida.

Após uma vitória sobre o Paraguai que indicava evolução, a seleção brasileira teve uma atuação pouco inspirada contra a Colômbia. Os comandados de Dorival Junior não conseguiram impor seu jogo e foram controlados pelos colombianos na maior parte do tempo. A Colômbia teve mais finalizações (13 contra 7) e terminou a partida sob gritos de "olé!" de sua torcida.

Durante o empate, Vini Jr. acertou uma braçada em James Rodríguez, recebeu cartão amarelo e está suspenso para as quartas de final. O jogador do Real Madrid recebeu seu segundo cartão na Copa América e não enfrentará o Uruguai na próxima fase.

Brasil e Uruguai se enfrentarão nas quartas de final no próximo sábado, às 22h (horário de Brasília), em Las Vegas. O vencedor desse confronto jogará contra o ganhador da partida entre Colômbia e Panamá.