"Conservador e realista" dizem conselheiros do Vitória sobre orçamento | A TARDE

Por unanimidade, o Conselho Deliberativo do Vitória aprovou o orçamento para a temporada de 2024, que gira em torno de R$ 240 milhões, com a subtração de R$ 21 milhões referente aos impostos. Assim, após a decisão feita de forma democrática, na noite desta segunda-feira, 18, Diego de Assis, oposição, e Pedro Neto, situação, falaram com repórteres do Portal A TARDE sobre as suas visões individuais do projeto.

Apesar de representarem grupos diferentes, os dois conselheiros demonstraram satisfação sobre os valores apresentados e a forma como foi realizada a reunião. Apesar de já ter ocorrido a votação, o valor pode aumentar em R$ 70 milhões, caso o contrato com a Libra seja devidamente assinado.

“A reunião foi extremamente sadia, como tem que ser a tônica desse conselho deliberativo. Nós, o meu grupo - Frente Vitória Popular -, prezamos muito pelo diálogo, pela discussão e os bons debates", garantiu Diego de Assis, que continuou.

"Nós tínhamos dúvidas sinceras sobre o orçamento. Durante a semana fomos recebidos para ponderações, mas ainda restaram coisas a serem esclarecidas, que precisávamos tirar hoje. Eu acho que ficou claro que nem eles têm conhecimento pleno de como vai ser essa incorporação dos valores da LIBRA, além de haver também a dúvida se vai ocorrer esse fechamento. Mas no geral, me parece um orçamento conservador e realista, por isso não tinha porque discutir a não aprovação do orçamento. Então, por isso, estamos bastante seguros sobre o que foi feito pelo conselho gestor", afirmou.

Pedro Neto, que também faz parte do conselho fiscal, saiu com boas impressões do valor, garantindo vê-lo de forma coerente.

“Eu achei legal, não tivemos discussões e fomos bastante objetivos. Todos votaram que o relatório estava coerente, assim como a proposta do conselho gestor. Eu acho que, sendo bem transparente, foi tudo tranquilo na aprovação", disse o conselheiro.

Visando adquirir o valor que poderá vir da Libra, Pedro garantiu que, primeiramente, isso passará pelo conselho fiscal, de forma que haja viabilidade na proposta.

“Como o Raimundo Viana bem frisou, isso tem que passar pelo conselho fiscal. Nós já tínhamos feito essa votação do orçamento previsto, foi aprovada, colocada em pauta aqui. Agora deve chegar lá para que possamos sentar em reunião e colocar isso em uma nova votação, após a análise de cada membro na viabilidade proposta pelo grupo" garantiu.

Diego de Assis também teceu comentários sobre a possível nova Liga do futebol brasileiro, deixando claro as suas dúvidas se ela, de fato, ocorrerá no ano de 2024. Apesar disso, caso exista possibilidade do valor ser acrescentado à receita do Vitória, o conselheiro demonstrou apoio.

“Eu ainda tenho a preocupação se a Libra ocorrerá no ano que vem. Existem discussões muito complicadas de serem sanadas, pelas divergências entre os clubes. Mas se há essa possibilidade na receita, também seria prejudicial ao próprio exercício de 2024, se não prevermos esse valor no orçamento", finalizou.