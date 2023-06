Contra Holanda, Brasil conquista a primeira vitória na Liga das Nações

Depois de estrear com derrota conta a China, a seleção brasileira entrou em quadra nesta quinta-feira, 1º, contra as holandesas e conseguiu a sua primeira vitória na Liga das Nações de Vôlei, que ocorre no Japão. As comandadas de José Roberto Guimarães venceram as europeias por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/23 e 25/21, mesmo ainda cometendo muitos erros.

O Brasil volta à quadra na madrugada de sexta para sábado, 3 contra a seleção encara a República Dominicana à 0h40, horário de Brasília.

A vitória de 3 sets a 0 pode até parecer que o jogo foi fácil e sem susto, porém, não é o que parece. A seleção voltou a cometer erros não forçados em diversos momentos, assim como foi na estreia, contra a China. Ao total, cedeu 21 pontos para as rivais. Os grandes destaques da partida foram as ponteiras, Ana Cristina, que marcou 23 pontos e Julia Bergmann, com 13 pontos.

O jogo:

O primeiro set foi uma completa bagunça para as duas seleções, diversos erros coletivos e individuais. Mesmo com uma adversária frágil, o Brasil demorou de se encontrar, proporcionando momentos de uma Holanda frente no placar, até mesmo se aproximou de ganhar o primeiro set do jogo. Entretanto, foi pelas mão de Ana Cristina, jogadora de somente 19 anos, que a Seleção conseguiu se impor e virar o placar, ganhando por 25 a 23.

Na volta do segundo set, a Holanda voltou melhor e abriu 3-0 logo de cara, obrigando o Brasil a acordar para a partida, caso quisesse garantir a primeira vitória na Liga das Nações, e foi o que aconteceu. Com Ana Cristina perfeita no ataque e Julia Bergmann, que cresceu no decorrer do jogo, a seleção conseguiu abrir 5 pontos de vantagem. Quando tudo parecia encaminhado para uma vitória com tranquilidade, já no finalzinho, a Holanda diminuiu a vantagem para somente um ponto, obrigando o técnico Zé Roberto a pedir tempo para reorganizar a equipe. Dito e feito, o Brasil voltou melhor e finalizou o segundo set em 25 a 23.

Podendo finalizar a partida em 3-0, o Brasil fez o seu melhor início de set no jogo. Acelerou com belos ataques de Ana, Julia e Diana, colocando uma larga vantagem de 6 pontos no placar. Mesmo com uma Holanda dura na queda, a Seleção já estava com a vitória encaminhada, e foi nas mãos da melhor em quadra, Ana Cristiana, que soltou o braço e garantiu a primeira vitória da VNL, finalizando o set em 25 - 21.

Números do Jogo:

Ataques:

Brasil - 43 pontos

Holanda - 35 pontos

Bloqueios:

Brasil - 8 pontos

Holanda - 8 pontos

Aces:

Brasil - 7 pontos

Holanda - 3 pontos

Erros de adversários:

Brasil - 17 pontos

Holanda - 21 pontos