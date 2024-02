Contra nº6 do mundo, Bia Haddad vence e avança às semis do WTA 500 | A TARDE

A tenista brasileira Beatriz Haddad entrou em quadra na manhã desta quarta-feira, 9, pelas quartas de final do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Contra a número 6 do mundo, Ons Jabeur, da Tunísia, Bia foi superior e venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, garantindo a classificação para as semifinais do torneio.

No ano de 2023, a brasileira já tinha enfrentado a tunisiana, pelas quartas de final do Roland Garros. Na ocasião, Bia saiu vencedora por dois sets a um, com parciais de 3/6, 7/6 e 6/1, e avançou às semifinais de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Nesta sexta, Bia foi dominante durante a maior parte do jogo. Iniciou sacando e logo confirmou o serviço, vendo a adversária empatar o confronto. No quarto game, a brasileira conseguiu quebrar o saque da Ons e abriu 3x1, ampliando para 4x1 na sequência. Com a vantagem, a tenista conseguiu controlar a partida e fechou o primeiro set em 6/3.

Na segunda parcial, Bia quebrou o serviço da tunisiana logo de cara, abrindo 2x0 na sequência. Não à toa possuindo título de nº6 do mundo, Ons Jabeur aproveitou as brechas da brasileira, empatou e virou o jogo, colocando 2/3. Após um banho de água fria, a tenista brasileira cresceu e voltou a confirmar os seus serviços.

A reta final do segundo set foi equilibrada, com longos games e pontos emocionantes. Com 4/4 no placar, Bia Haddad conseguiu quebrar o saque da tunisiana e só dependeria de si para fechar o jogo, e foi o que aconteceu. Após salvar um novo break point, a brasileira garantiu a vaga nas semis após um erro não forçado da adversária, finalizando o set em 6/4.

O seu próximo confronto será contra a vencedora do encontro entre a russa Daria Kasatkina e a romena Sorana Cîrstea. A previsão é que a partida seja entre o sábado e o domingo, ainda sem horário definido.

Entretanto, antes da semifinal do simples, Bia disputa uma vaga à final nas duplas, ao lado da brasileira Luisa Stefani. A disputa será contra a dupla norte-americana Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, neste sábado, 10, ainda sem horário definido.