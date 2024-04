Contra o CRB, Juazeirense perde a terceira seguida no Nordestão | A TARDE

Apesar dos ânimos da noite se voltarem aos clássicos Rei e Ba-Vi, que se iniciaram às 21h30 desta quarta-feira, 20, válidos pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, a competição contou com outras partidas importantes, que se iniciaram às 19h.

Dentre elas, a Juazeirense, que enfrentou o CRB, fora de casa, no Estádio Rei Pelé, não conseguiu um resultado positivo na rodada. O Cancão de Fogo foi superado por 3 a 1, dando a chance provisória do CRB assumir a liderança do Grupo A, e retornar ao G-4 da tabela.

América-RN e ABC

O América-RN recebeu o ABC, na Arena das Dunas, e superou o rival já no fim da partida, com gol do atacante Gustavo Ramos, aos 39 minutos do segundo tempo. Com o triunfo de 1 a 0, o América deixou a lanterna do Grupo A.

River-PI e Altos

Mais um clássico marcou as partidas das 19h da Copa do Nordeste. Em partida equilibrada, o River-PI recebeu o Altos, no estádio Albertão, em Teresina, mas que terminou sem gols para as equipes piauienses.

A dupla brigou pela classificação ao mata-mata da competição regional, mas não saiu do zero a zero. O River é o terceiro colocado do Grupo A, com 10 pontos, posição que pode mudar com os resultados das partidas das 21h30. No Grupo B, o Altos também é terceiro colocado, e deve brigar com Treze, Náutico e ABC por duas vagas.