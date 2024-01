Contratação mais cara de 2023, lateral do Bahia vai ao futebol francês | A TARDE

O lateral-esquerdo Jhoanner Chávez não faz parte dos planos do técnico Rogério Ceni para a temporada de 2024, onde disputará a primeira divisão do Campeonato brasileiro. O acordo foi confirmado na manhã desta segunda-feira, 8, após ser inicialmente divulgado pelo jornalista Sébastien Denis, do FootMercato, da França.

O atleta, que passou o segundo semestre no Independiente del Valle por empréstimo, agora irá para o Lens, da França, também em uma transferência por empréstimo. Desta vez, com obrigação de compra de 4 milhões e 800 mil euros (cerca de R$ 25 milhões). A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo. Assim, o jogador de 21 anos disputará a Ligue 1 até o meio do ano de 2024, quando acaba a temporada europeia.

Chávez foi a maior compra do Bahia na temporada de 2023, chegando com um status de joia. Entretanto, o jogador equatoriano de 21 anos não superou as expectativas do clube, com somente um gol e duas assistências em 29 jogos.

O lateral esteve presente na lista inicial da Seleção do Equador para a disputa do torneio Pré-Olímpico, que ocorre a partir do dia 20 deste mês, na Venezuela. No entanto, mesmo sem contar com o jogador, o Bahia não liberou Chávez para a disputa.