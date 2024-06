Copa 2 de Julho: Atleta baiano é convocado para a seleção Sub-15 | A TARDE

A bola vai rolar para a disputa da 14ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15. A seleção brasileira masculina da categoria é uma das equipes participantes da competição, que ocorre dos dias 2 e 13 de julho. Destaque da seleção de Santa Rita de Cássia na edição passada, o atacante baiano João Gabriel, apelidado de "Gabriel Veneno", é um dos 24 convocados pelo técnico Dudu Patetuci.

Gabriel Veneno chamou a atenção da seleção de Santa Rita de Cássia, que foi a campeã da Regional de Barreiras, uma das fases classificatórias da Copa 2 de Julho. O bom futebol despertou o interesse do Atlético-MG, que o contratou de imediato. O jovem atleta comentou sobre seu sentimento ao ser chamado para defender a seleção canarinho.

"Eu estava em casa, quando um amigo mandou por mensagem no celular o print da lista da convocação. Na hora, eu comecei a chorar e fiquei sem acreditar. Uma emoção muito grande. Estou muito feliz", disse Gabriel.

Campeã das edições 2009, 2010 e 2011, a seleção brasileira inicia a preparação para a Copa 2 de Julho a partir deste sábado, 1, na Granja Comary, centro de treinamento do time verde amarelo, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Ainda emocionado, Gabriel celebra o momento na carreira disputando a competição que o projetou.

"Saí do interior da Bahia com um sonho. Este ano, eu retorno para jogar a mesma competição realizando este sonho. Será incrível", comentou Gabriel.

Copa 2 de Julho 2024

A maior competição de futebol sub-15 do país, neste ano, terá a participação de 306 equipes com jogos sendo disputados em 16 regionais, mais a fase metropolitana e a fase nacional, quando reúne os campeões das outras fases, a Seleção Brasileira e os principais times do país. Do ano passado para este, a competição passou de 13 para 16 cidades-sedes, onde 16 equipes vão disputar o título e a vaga direta para a fase principal, em julho.

A Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, realizada anualmente na Bahia, tornou-se um marco no calendário esportivo nacional, servindo como um trampolim para jovens aspirantes a jogadores de futebol. O torneio, que é organizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com apoio da Federação Baiana de Futebol (FBF), tem sido uma vitrine para novos talentos proporcionando oportunidades para que os jovens atletas demonstrem suas habilidades e potencial.

