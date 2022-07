Copa 2 de julho já tem quatro classificados para as quartas de final

A Copa 2 de julho já conhece os primeiros quatro classificados para a fase de quartas de final da competição Sub-15. Bahia de Feira, Canaã, Vitória e Estrela de Março avançaram e seguem na briga pelo título.

Duas equipes ganharam os jogos no tempo normal. O Bahia de Feira goleou o Atlântico, por 4 a 1 e o Vitória venceu o SSA por 3 a 0. Já o Estrela de Março e o Canaã avançaram depois de vencer nos pênaltis.

A tarde mais quatro jogos fecham as oitavas. Bahia x Saubara, no CT do Bahia/Dias D'Ávila, às 15h; Talentos de Aço x Catuense, no Fazendão às 15h; Cachoeira x Juazeirense , estádio de Cachoeira, às 15h.