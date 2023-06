Copa 2 de Julho: Jogos decisivos acontecem neste fim de semana

As cidades de Caetité, Ribeira do Pombal e Ruy Barbosa sediarão jogos da etapa regional da Copa 2 de Julho de futebol sub-15 entre sábado (3) e domingo (4), com semifinais pela manhã e finais acontecendo à tarde. Esta fase, que teve início no dia 6 de maio, é organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado do Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), é classificatória para a fase internacional, que será disputada em julho.

Em Caetité, os jogos acontecem no sábado, no estádio municipal Paulo Souto, com o primeiro confronto das semifinais sendo disputado entre o time da casa e a Seleção de Guanambi, às 8h30. As equipes vencedoras nas semifinais fazem a final da regional no mesmo dia, à tarde, a partir das 15h.

O estádio Sacramento Neto, em Ruy Barbosa, recebe os jogos decisivos também no sábado, a partir das 8h30. A primeira partida semifinal será disputada entre a seleção de Ruy Barbosa e Itaberaba. Em seguida, o último finalista desta regional será conhecido na partida entre Itaitê e Andaraí. A final acontece às 15h, no mesmo local.

A regional de Ribeira do Pombal será concluída no próximo domingo, dia 4. A definição das equipes semifinalistas sairá nos jogos que estão sendo realizados nesta sexta (2). As partidas finais e final serão realizadas no estádio municipal de Ribeira do Pombal.

Com a participação de 208 equipes, a Copa 2 de Julho é considerada a maior competição da categoria sub-15 do país. Ao todo, 13 regionais estão sendo disputadas pelos quatro cantos da Bahia. As equipes campeãs de cada regional disputará em Salvador, a fase final, composta por 40 equipes, entre times dos campeões regionais, times nacionais e internacionais. Esta fase terá início no dia 2 de julho, data comemorativa da Independência da Bahia.