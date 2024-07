Copa 2 de Julho Sub-15: Confira os resultados da 2ª rodada

Copa 2 de Julho Sub-156 movimenta praças esportivas em Salvador e interior do estado - Foto: Paulinho Santos/Ascom Sudesb

A segunda rodada da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 foi finalizada nesta terça-feira, 3. Equipes do interior da Bahia venceram pela primeira vez na competição, enquanto a seleção brasileira aplicou uma sonora goleada e se mantém com 100% de aproveitamento.

O time de Ruy Barbosa e do Canarana derrotaram a Seleção de Mata de São João por 2x0 no Centro de Treinamento de Praia do Forte, e o Botafogo-BA por 2x1, no Estádio Municipal de Lauro de Freitas. O destaque do jogo foi o goleiro Thico, de Canarana, que defendeu dois pênaltis na partida. As equipes estrearam após folgarem na primeira rodada e lutam por classificação

Outros times seguem com 100% de aproveitamento com duas partidas no certame nacional, como o Atlético-MG e a Seleção Brasileira, pelo grupo A; o Vasco, liderando o grupo B; o Fortaleza no grupo C; a Seleção Sergipana no grupo D; o Vitória no grupo E; o Estrela de Março no grupo F; a Seleção de Cachoeira no grupo G; e o Palmeiras no grupo H.

As disputas seguem nesta quarta-feira, 4, com as 16 partidas em oito praças esportivas: o Centro de Treinamento de Praia do Forte, em Mata de São João; o Estádio Municipal de Lauro de Freitas; o Estádio Municipal de Cachoeira; o Centro de Treinamento do Bahia, em Dias D’Ávila; e os da capital – Centro de Treinamento do Vitória, Arena Parque Santiago, Wet’n Wild e Estádio de Pituaçu.

Confira os resultados da segunda rodada:

Grupo A – Pituaçu:

Gavião Kyikatejê-PA 1 x 2 Atlético-MG

Seleção Brasileira 14 x 0 Santanópolis

Grupo B – CT de Mata de São João:

Vasco 1 x 0 Athletico-PR

Seleção de Mata de São João 0 x 2 Ruy Barbosa

Grupo C – Estádio Municipal de Lauro de Freitas:

Goiás 0 x 1 Fortaleza-CE

Botafogo-BA 1 x 2 Canarana

Grupo D – Wet’n Wild:

Brausa-EUA 0 x 2 Seleção Sergipana

Jacuipense 0 x 0 Itabuna

Grupo E – CT do Vitória:

Botafogo-RJ 4 x 0 Bolívia 2022-BOL

Vitória 1 x 0 Sento Sé

Grupo F – Arena Parque Santiago:

ABC 0 x 4 Estrela de Março

Galícia 3 x 0 Castro Alves

Grupo G – Estádio Municipal de Cachoeira:

Treze-PB 0 x 0 Comercial-MA

Seleção de Cachoeira 2 x 0 Riachão do Jacuípe

Grupo H – CT do Bahia:

Palmeiras-SP 4 x 0 Redenção-BA

Bahia 7 x 1 Capim Grosso

Jogos da terceira rodada (04/07):

Grupo A – Estádio de Pituaçu:

9h - Gavião Kyikatejê-PA x Santanópolis

10h30 - Seleção Brasileira x Eunápolis

Grupo B – CT de Mata de São João:

14h - Vasco-RJ x Ruy Barbosa

15h30 - Seleção de Mata de São João x Guanambi

Grupo C – Estádio Municipal de Lauro de Freitas:

14h – Goiás x Canarana

15h30 – Botafogo-BA x Barra

Grupo D – Wet’n Wild:

9h – Brausa-EUA x Itabuna

10h30 – Jacuipense x Paulo Afonso

Grupo E – CT do Vitória:

14h – Botafogo-RJ x Sento Sé

15h30 – Vitória x Conquista