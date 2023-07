Atlético Mineiro vence o Flamengo e conquista a Copa 2 de Julho

Nesta quinta-feira, 13, o Estádio de Pituaçu, em Salvador, foi palco da final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, a maior competição de base do país. O Atlético Mineiro sagrou-se campeão ao vencer o Flamengo por 3 a 0. A competição contou com cobertura do Grupo A TARDE, que foi o veículo oficial. A final foi transmitida ao vivo pelo A TARDE Play.

Autor de um gol e uma assistência, o capitão do Atlético-MG, Vitor Fernandes, ficou emocionado com a conquista. “Ganhar a maior competição de base do Brasil é um sonho realizado e representa um grande impulso para minha carreira que está apenas começando. Essa conquista me enche de confiança e motivação para seguir em frente, buscando sempre me aprimorar e alcançar voos ainda maiores no futebol".

O técnico do Flamengo, Vinícius Durante, vice-campeão desta edição, também enfatizou a importância de participar da competição. “É uma oportunidade única para nossos jovens atletas ganharem experiência em um ambiente competitivo e de alto nível. Participar deste torneio nos permite testar nossos talentos contra equipes de diversos estados, o que contribui para o crescimento e amadurecimento dos jogadores em formação."

Veja a transmissão da final no A TARDE Play:

Com 257 equipes participantes, representando 205 municípios baianos, além de forças do futebol baiano e brasileiro, incluindo a Seleção Brasileira, a Copa 2 de Julho ganhou ainda mais relevância neste ano ao ocorrer durante as celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, ressaltando a importância histórica e cultural do evento.

A competição é organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), em parceria com a Federação Baiana de Futebol (FBF).

Para o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, a Copa 2 de Julho ganha ainda maior relevância sendo realizada durante as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. “Ela foi batizada com este nome exatamente para juntar o esporte com essa celebração cívica. E a Bahia anuncia para o país inteiro a importância da data para a independência definitiva do Brasil, dessa forma, juntando esporte e cultura.”

O Secretário o titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, destacou a relevância do torneio como um incentivo ao esporte e um impulsionador da juventude. “A Copa 2 de Julho tem um papel fundamental na valorização do esporte e na promoção de oportunidades para os jovens atletas. Através dessa competição, buscamos fomentar o espírito esportivo e proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento das habilidades e talentos dos nossos futuros craques."

Duelo aconteceu na manhã desta quinta-feira | Foto: Matheus Landim | GOVBA