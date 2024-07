Copa América: Alisson lamenta eliminação e defende Dorival Júnior

Alisson foi o goleiro titular da seleção brasileira na Copa América - Foto: © Rafael Ribeiro | CBF

Titular na eliminação contra o Uruguai, o goleiro Alisson concedeu entrevista a imprensa na zona mista do Allegiant Stadium, palco da partida pelas quartas de final da Copa América 2024. A seleção desperdiçou duas cobranças e foi superada pela Celeste Olímpica por 4 a 2 nos pênalti.

O goleiro do Liverpool foi questionado sobre a situação do técnico Dorival Júnior ter ficado de fora da roda dos jogadores antes da decisão por pênaltis. Alisson afirma que o comandante passou força ao grupo e que é próximo dos atletas.

"Ele estava ali sim, perto da roda. Isso é particular de cada treinador. Ele é um cara muito presente, sempre nos orienta. Talvez aí pegaram algumas imagens isoladas, mas ele estava bem próximo da gente, conversou comigo, passou confiança para mim, passou confiança para os jogadores. Agora na hora da derrota, fica todo mundo que vai ficar procurando pelo em ovo", disse inicialmente.

Autor de uma defesa nas penalidades, Alisson lamentou o revés nos Estados Unidos e diz que o time brasileiro não foi competente para vencer os uruguaios.

"A verdade é que não fomos eficientes. Eu não defendi o suficiente mente para reverter essa desvantagem que a gente teve por ter perdido as cobranças E essa é a verdade do jogo. Mas, não merecíamos. Saímos com um sentimento de frustração muito grande, porque não merecíamos essa eliminação", encerrou.