Copa América: Brasil enfrenta Paraguai atrás dos primeiros três pontos

- Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Contrariamente a o que diz o dito popular americano, o que acontece em Vegas, não fica em Vegas para a Seleção Brasileira no confronto válido pela segunda rodada da Copa América. Depois de ter empatado sem gols com a Costa Rica na estreia, com muita apreensão os torcedores do Brasil vão ficar de olho no jogo de hoje contra o Paraguai, que acontece às 22h (horário da Bahia), no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

Se a Canarinho sonha em passar na primeira colocação do seu grupo (D), a vitória é fundamental. Mas, mais do que isso, a boa atuação pode dar um pouco de refresco para o técnico Dorival Jr. e seus comandados. E um ar mais fresco é tudo o que precisam os atletas brasileiros, já que em Nevada, onde fica localizada a cidade que recebe o embate, os termômetros marcam temperaturas bem altas — média de 40°C nos últimos dias.

Esse clima é facilmente superado com a ajuda da tecnologia, visto que o estádio é climatizado internamente e os treinamentos da Seleção tiveram seus horários alterados para horários de calor mais ameno. No entanto, o clima de desconfiança no que os jogadores e seu comandante podem entregar continua sendo um problema, e bem mais difícil de ser solucionado.

Ficou em um passado cada vez mais distante a ideia de que o Brasil é favorito nos torneios que disputa. A eliminação na Copa do Mundo por uma seleção pouco tradicional; a negativa do treinador Carlo Ancelotti em assumir o cargo na Amarelinha; os péssimos jogos sob comando de Ramon Menezes e Fernando Diniz; e, mais recentemente, a pouca criatividade ofensiva para furar o bloqueio costarriquenho, contribuíram para o descrédito da Seleção perante uma parte da torcida. Portanto, a missão de hoje é, além de vencer, convencer com um bom futebol.

Poder de decisão

Se tem um jogador que se jogar o que sabe, pode ser decisivo, esse é o atacante Vinicius Júnior, que fez em 2024 a melhor temporada da carreira, conquistando pelo Real Madrid da Liga dos Campeões da Europa. Entretanto, o craque brasileiro não rendeu na Seleção ainda o que rendeu no clube espanhol.

Quem está tentando se acertar com Vini dentro de campo é o lateral Guilherme Arana, que comentou em entrevista coletiva recente que busca dar mais espaço para o jogador, já que jogam pelo mesmo setor do gramado.

“Vini está vivendo o seu melhor momento, tem tudo para ganhar o prêmio de melhor do mundo, estou na torcida para que aconteça isso. Realmente, quando ele encosta na bola, sempre tem três jogadores marcando, por isso muitas vezes eu não faço o movimento que costumo fazer no meu clube de ultrapassar. Se eu fizer isso, acabo levando mais um marcador em cima dele”, disse o lateral-esquerdo.

Histórico

O Paraguai é a segunda equipe que mais enfrentou o Brasil na história (82 confrontos), só ficando atrás da Argentina. Com onze vitória contra os brasileiros, é a terceira seleção que mais venceu a Canarinho (a última vez foi um 2 a 0 em 2008, com um dos gols feitos por Cabañas).

De lá para cá, as duas seleções se encontraram em mais nove oportunidades e o Brasil venceu quatro vezes e empatou os outros cinco jogos. Mas, dois desses empates foram bem dolorosos, já que nas penalidades os paraguaios levaram a melhor nas Copas América de 2011 e 2015, respectivamente, e eliminaram a seleção verde e amarela.

Caso o Brasil vença o duelo de mais tarde, chegará à marca de cinquenta triunfos nesse embate. Só vitória interessa hoje, já que a Colômbia, o próxima adversário, já tem três pontos e tem o favoritismo contra a Costa Rica.