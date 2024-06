Copa América: Endrick deve assumir a camisa 9 da Seleção Brasileira | A TARDE

O atacante Endrick, do Palmeiras, vai assumir a camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa América 2024, que acontecerá do dia 20 de junho até 14 de julho, nos Estados Unidos. O técnico Dorival Júnior já definiu a numeração de todos os jogadores da Amarelinha, segundo apurado pela TNT Sports.

O Brasil terá dois jogos amistosos antes do início da Copa América, sendo eles contra o México, no dia 8 de junho, e os Estados Unidos, no dia 12 de junho. Veja a numeração completa.

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING) - 1

Bento (Athletico Paranaense) - 12

Rafael (São Paulo) - 23

LATERAIS

Danilo (Juventus-ITA) - 2

Yan Couto (Girona-ESP) - 13

Guilherme Arana (Atlético) - 16

Wendell (Porto-POR) - 6

ZAGUEIROS

Beraldo (PSG-FRA) - 17

Eder Militão (Real Madrid-ESP) - 3

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) - 14

Marquinhos (PSG-FRA) - 4

Bremer (Juventus-ITA) - 25

MEIO-CAMPISTAS

Andreas Pereira (Fulham-ING) - 19

Bruno Guimarães (Newcastle-ING) - 5

Douglas Luiz (Aston Villa-ING) - 18

João Gomes (Wolverhampton-ING) - 15

Lucas Paquetá (West Ham-ING) - 8

Éderson (Atalanta-ITA) - 24

ATACANTES

Endrick (Palmeiras) - 9

Evanílson (Porto-POR) - 21

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) - 22

Raphinha (Barcelona-ESP) - 11

Rodrygo (Real Madrid-ESP) - 10

Savinho (Girona-ESP) - 20

Vini Jr. (Real Madrid-ESP) - 7

Pepê (Porto-POR) - 26

