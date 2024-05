Copa América terá novidade do cartão rosa; saiba o que significa | A TARDE

A próxima edição da Copa América, que ocorre a partir do mês de junho, terá uma novidade anunciada pela Conmebol nesta quarta-feira, 22. Trata-se do cartão cor de rosa, que entrará em vigor e será utilizado na substituição de atletas com traumas na cabeça.

Normalmente, um clube tem direito a fazer cinco substituições durante o tempo regulamentar de uma partida. Desta maneira, caso algum jogador tenha a suspeita de concussão cerebral ou traumatismo craniano, o árbitro responsável usará o cartão rosa, permitindo uma possível sexta substituição.

A permissão da sexta mudança já é utilizada em alguns campeonatos ao redor do mundo, inclusive o Campeonato Brasileiro e a Copa do Mundo. Desta maneira, a novidade fica exclusiva no uso da nova cor de cartão, fora o tradicional amarelo e vermelho.

Na Copa América, que ocorre nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira estreia no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, às 22h, pela 1ª rodada do grupo D. Ainda na primeira fase, o Brasil enfrenta o Paraguai e a Colômbia.

Confira o comunicado da Conmebol:

A Direção de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou que, além das cinco mudanças por equipe autorizadas pelo regulamento, uma sexta mudança em potencial será acrescentada para cuidar da saúde dos jogadores.

Essa é uma substituição extra frente à suspeita de traumatismo craniano e concussão cerebral. Para isso, o árbitro principal ou o quarto árbitro deverá ser informado e um cartão rosa será utilizado.

Porém, a Conmebol informou que, caso a substituição por concussão seja realizada ao mesmo tempo que uma normal, a equipe não terá uma parada a mais além das três já estabelecidas.

Assim, uma quarta parada adicional só é permitida caso a troca seja por conta do cartão rosa.

