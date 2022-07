Copa Beach Soccer será realizada neste final de semana em Salvador

A praia de Armação terá um atrativo diferente neste final de semana. Dez equipes, masculina e feminina, atuarão na primeira etapa da Copa Beach Soccer tem início neste sábado, 16, e vai até domingo, 17.

A competição, que é organizada pela Federação de Beach Soccer da Bahia (Fbseb), com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), terá três etapas. Depois de Salvador, a competição volta a acontecer em agosto, desta vez na cidade de Alcobaça, extremo Sul da Bahia. A terceira e última etapa será disputada em outubro, na praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas.

A etapa de Salvador terá a participação das equipes femininas de Cajazeiras, Madre, Remo e Baba das Minas; e no masculino as equipes Turma do Danone, Paciência Viva, Bola Sete, Virada, Ajax e RR Paciência.

Segundo o presidente da Fbseb, Francisco Assis, a Copa Beach Soccer tem o objetivo de fomentar e divulgar o esporte que é muito praticado no estado. “Tenho certeza que vamos fazer uma competição muito boa, com a adesão de times femininos e masculinos. A ideia é contribuir para que o futebol de areia ganhe cada vez mais espaço no calendário esportivo baiano. Quero aproveitar para convidar a todos que prestigiem a competição”, disse.

De acordo com o regulamento, na fase classificatória, cada uma das equipes masculina fará dois jogos, os quatro melhores automaticamente estarão garantidos na fase final, que acontece no domingo (17). O mesmo acontece com a competição feminina, os dois melhores times pontuados avançam às finais.

Confira a programação dos jogos do sábado, dia 16

Masculino:

9h – Turma do Danone x Paciência Beach Soccer

9h40 – Bola Sete x VRFC

10h20 – Turma do Danone x Ajax Salvador

11h – Bola Sete x RR Paciência

11h40 – Paciência Beach Soccer x Ajax Salvador

12h20 – VRFC x RR Paciência

Feminino:

13h Madre x Cajazeiras

14h10 Remo x Baba das Minas

15h10 Madre x Baba das Minhas

16h Remo x Cajazeiras