Copa de 2027: Arena Fonte Nova recebe delegação de inspeção da FIFA | A TARDE

Sede da Copa do Mundo 2014 e de jogos nas Olimpíadas Rio 2016, a Arena Fonte Nova recebeu, nesta quinta-feira, 22, a delegação da FIFA para uma visita em caráter técnico para o processo de candidatura à Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. Salvador está entre as dez cidades do Brasil que podem sediar o mundial.

A diretora de futebol feminino da FIFA, Sarai Bareman, e os outros integrantes da comissão conheceram diversos pontos do estádio, conversaram e tiraram dúvidas com a equipe responsável. Após a visita, os membros da delegação ficaram otimistas e consideraram a visita prazerosa.

Além de Salvador, a comitiva passou pelo Rio de Janeiro, Brasília e segue para Recife.

Fonte Nova passa por vistoria da FIFA | Foto: Divulgação

Somados com o Brasil, México e Estado Unidos também desejam sediar a Copa do Mundo feminina de 2027 e enviaram uma candidatura conjunta, assim como Bélgica, Holanda e Alemanha. Vale lembrar que, em 33 anos desde a primeira edição, a América nunca recebeu a competição.

A decisão final sobre a sede do Mundial será oficializada no dia 17 de maio, no congresso da FIFA, na Tailândia.