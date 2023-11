Copa de 2034: Presidente da Fifa confirma Arábia Saudita como sede | A TARDE

Gianni Infantino, presidente da Fifa, comunicou por meio das suas redes sociais, que a Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita. Em conjunto com a informação, o presidente da entidade fez questão de comemorar que as próximas três edições ocorrerão em 10 países diferentes. Em 2026 será no México, Canadá e Estados Unidos, já 2030 terá seis sedes, são elas: Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos.

"O maior show da Terra será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 – na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo Fifa serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) – com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) – em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034" Comentou Infantino em seu perfil no instagram.

Por ser a única sede concorrente para o Mundial de 2034, a Arábia já pode se considerar vencedora, tendo em vista que hoje foi o encerramento do processo para concorrência. O comunicado do presidente foi feito momentos depois do fim da candidatura.



Apesar disso, o anúncio oficial será feito somente em maio do ano que vem, no Congresso da Fifa, que ocorrerá na Tailândia. Mesmo que, segundo Infantino, a sede pretendente já seja tratada como certa.

Dentro do texto divulgado, o dirigente da Federação Internacional de Futebol fez questão de exaltar o fato da variedades de países sedes e afirmar que o futebol é o esporte que mais une o Mundo

"O futebol une o mundo como nenhum outro esporte, e a Copa do Mundo da Fifa é a vitrine perfeita para uma mensagem de unidade e inclusão, além de fornecer uma ilustração importante de como diferentes culturas podem estar juntas e aprender e compreender-se melhor" comentou

A partir do próximo Mundial, que será na América do Norte, o formato da competição mudará e passará a contar com 48 Seleções, ao invés de 32. As equipes serão divididas em 12 grupos, os dois primeiros colocados e os oito terceiros com as melhores campanhas avançam para a segunda fase, que aí sim, contará com 32 seleções. A etapa seguinte será realizada em formato de mata-mata.