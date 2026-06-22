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ESPORTE

Copa do Brasil: CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final

Duelos foram definidos em sorteio realizado na sede da entidade máxima do futebol brasileiro

Leilane Teixeira
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Imagem ilustrativa da imagem Copa do Brasil: CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final
Foto: STAFF | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 22, a tabela detalhada das oitavas de final da Copa Betano do Brasil. O documento reúne informações sobre datas, horários, locais das partidas e as transmissões dos jogos de ida e volta da fase.

Os confrontos já haviam sido definidos em sorteio realizado na sede da entidade, no dia 26 de maio. Ao todo, 16 equipes seguem na disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.

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Os duelos das oitavas serão:

Vasco da Gama x Fluminense;

Atlético-MG x Juventude;

Santos x Remo;

Palmeiras x Fortaleza;

Mirassol x Grêmio;

Chapecoense x Cruzeiro;

Internacional x Corinthians;

Athletico-PR x Vitória.

Após a pausa no calendário em razão da Copa do Mundo, a Copa do Brasil será retomada no dia 1º de agosto, quando começam os confrontos de ida. As partidas também serão disputadas nos dias 2 e 3 de agosto.

Os jogos de volta estão programados para os dias 4, 5 e 6 de agosto, quando serão definidos os classificados para a próxima fase do torneio.

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Tags

cbf copa do brasil Futebol

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