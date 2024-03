Copa do Brasil: Classificados são definidos e 3ª fase pode ter Ba-Vi | A TARDE

A Copa do Brasil já tem definidos todos os classificados para a 3ª fase, quando entram as equipes que pularam as primeiras duas rodadas. Separados em potes diferentes, Bahia e Vitória podem se enfrentar em mais um clássico.

As equipes classificadas nesta quinta-feira, 14, foram Corinthians, Fortaleza, Criciúma, Águia de Marabá, Botafogo-SP e Amazonas, que agora se juntam a Internacional, Vasco, Bahia, Atlético-GO, Cuiabá, Juventude, Sport, CRB, Operário, Brusque, Sampaio Corrêa, Ypiranga-RS, América-RN e Sousa-PB que já haviam se garantido.

Estes 20 clubes que avançaram nas duas primeira fases da competição se unem aos times que participam da Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Fluminense e São Paulo), além de Athletico-PR, que conseguiu vaga através do Brasileirão, Ceará, campeão da Copa do Nordeste, Goiás, campeão da Copa Verde e Vitória, campeão da Série B.

Diferente do início, a Copa do Brasil agora só terá confrontos com jogos de ida e volta, todos ainda para serem definidos em sorteio na CBF. Os 32 times serão separados em dois potes, veja abaixo a divisão.

POTE 1

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

POTE 2

Águia de Marabá-PA

Amazonas-AM

América-RN

Botafogo-SP

Brusque-SC

CRB-AL

Criciúma

Goiás

Juventude

Operário-PR

Sampaio Corrêa-MA

Sousa-PB

Sport

Vasco

Vitória

Ypiranga-RS