ESPORTES

Copa do Mundo 2026: Espanha e Áustria fazem show por classificação

Seleções dependem apenas de si para garantir vaga no Mundial

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/11/2025 - 19:30 h
Oyarzabal comemorando gol pela Espanha
Oyarzabal comemorando gol pela Espanha

A Espanha confirmou o favoritismo neste sábado, 15, e venceu a Geórgia por 4 a 0, resultado que deixa a seleção com um pé na Copa do Mundo de 2026. Mesmo sem Lamine Yamal, a Fúria dominou do início ao fim, Oyarzabal marcou duas vezes, Ferrán Torres deixou o dele e Zubimendi completou a lista.

A Espanha ainda não tem a vaga confirmada matematicamente, mas a situação é totalmente favorável: só fica fora da classificação direta caso perca por sete gols de diferença para a Turquia, em Sevilla, na última rodada.

Vale lembrar que a equipe espanhola venceu os turcos por 6 a 0 em Istambul e ainda não sofreu gols nas eliminatórias. Neste sábado, a Turquia fez o dever de casa e bateu a Bulgária por 2 a 0.

Oyarzabal comemorando gol pela Espanha
Oyarzabal comemorando gol pela Espanha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outros grupos

No Grupo G, a disputa ficou para o confronto direto. A Áustria derrotou Chipre por 2 a 0 e chegou a 18 pontos, enquanto a Bósnia virou sobre a Romênia e segue viva com dois a menos. As duas seleções duelam na terça-feira, valendo a vaga.

Já no Grupo J, a Bélgica ficou no 1 a 1 contra o Cazaquistão e deixou escapar a classificação antecipada. Para garantir lugar no Mundial sem depender de ninguém, precisa vencer Liechtenstein. Se não vencer, torce por igualdade entre País de Gales e Macedônia do Norte.

No Grupo B, a Suíça goleou a lanterna Suécia por 4 a 1 e manteve a invencibilidade, com gols de Embolo, Granit Xhaka, Ndoye e Manzambi.

Líder com 13 pontos, os suíços só perdem a vaga direta na Copa do Mundo caso percam de 11 gols de diferença para Kosovo — vice-líder com dez pontos, que bateu a Eslovênia neste sábado.

