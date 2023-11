Copa do Mundo Sub-17 inicia nesta sexta e o Brasil busca o penta | A TARDE

O Mundial Sub-17 de 2023 começa nesta sexta-feira, 10, na Indonésia, com quatro jogos. O Brasil, atual campeão do torneio, entra em campo no sábado, 11, contra o Irã, às 9h. Em 2023, a Seleção Brasileira pode alcançar a Nigéria, maior vencedora com cinco conquistas.

Sidney, meio-campista da divisão de base do Bahia, foi convocado e integra a Seleção Brasileira comandada por Phelipe Leal.

O Brasil é um dos países que mais vezes chegou ao pódio: ficou em terceiro lugar em 1985 e 2017, foi vice em 1995 e 2005 e conquistou o título em quatro anos (1997, 1999, 2003 e 2019). A equipe está neste ano no Grupo C, junto com Inglaterra, Irã e Nova Caledônia.

Comandado pelo mesmo técnico Phelipe Leal, o Brasil foi campeão do Sul-Americano Sub-17 em abril deste ano.