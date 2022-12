Argentino provoca Paquetá após conquista da Copa do Mundo

Lucas Paquetá se reapresentou ao West Ham, da Inglaterra, e foi provocado pelo companheiro de clube, o argentino Manuel Lanzini. O atleta, que passou pelo Fluminense em 2011, deu uma pequena taça ao brasileiro para tirar sarro pela eliminação da Seleção e para comemorar o tricampeonato.

"Cadê a Copa, Lucas?", disse o meio-campista Lanzini. O jogador brasileiro rebateu a brincadeira do argentino afirmando: "Toma para você a terceira, nós temos cinco", respondeu.

Companheiros de time, Lucas Paquetá e Manuel Lanzini jogam na mesma posição. Os colegas de equipe disputam uma vaga entre os titulares do West Ham.

As provocações de atletas da Argentina provocaram polêmicas após a conquista da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 22, a Federação Francesa de Futebol reclamou da comemoração com "excessos" por parte dos hermanos.

