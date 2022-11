Argentinos cantam música racista a jogadores franceses

Nesta quarta-feira, 16, durante programa esportivo ao vivo, no canal Tyc Sports, um grupo de torcedores argentinos cantaram músicas racistas e homofóbicas para jogadores da Seleção Francesa.

A letra da música que os argentinos cantaram citava as mães e os pais dos jogadores. “Sua mãe é nigeriana, teu pai é camaronês, mas o seu documento de nacionalidade é francês”. Na mesma letra ainda acrescentavam: “Jogam pela França, mas são todos de Angola”.



C’est une honte absolue, du racisme décomplexé, comment c’est possible de voir ça en 2022 ? Sérieusement ? 😱pic.twitter.com/iVzk4IH82D — Media Parisien (@MediaParisien) November 16, 2022

No ato racista, eles ainda mencionaram o craque da Seleção Francesa, Kyliam Mbappé, que estaria tendo um caso com a famosa modelo trans Ines Rau.

Em amistoso realizado nesta quarta-feira, 16, a França venceu o Emirados Árabes por 5 a 0. A Copa do Mundo está marcada para começar neste domingo, 20 de novembro. Já os 'Hermanos' estreiam no torneio dia 22 de novembro, contra a Arábia Saudita, em partida válida pelo grupo C.