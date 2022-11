Atual campeã, França anuncia convocação para a Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, 9, o treinador da Seleção Francesa, Didier Deschamps, convocou os jogadores que vão em busca do tricampeonato na Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, a partir do dia 20 de novembro.

Sem poder contar com Pogba e Kanté, que estão machucados, o comandante francês chamou o volante Veretout que joga no Olympique de Marseille. Além dos meio-campistas, o treinador não pôde contar com o goleiro Maignan, do Milan, que também está machucado.

Os jogadores se apresentam no dia 14 de novembro no Centro de Treinamento de Clairefontaine (veja todos os convocados abaixo).

A França está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia no torneio será no dia 22 de novembro, às 16h (de Brasília), contra os australianos, no estádio Al-Janoub.

Confira a lista completa abaixo:



GOLEIROS: Lloris (Tottenham), Aréola (West Ham) e Mandanda (Rennes).

DEFENSORES: Pavard (Bayern de Munique), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcelona), Varane (Manchester United), Kimpembe (PSG), Saliba (Arsenal), Lucas Hernández (Bayern de Munique), Theo Hernandez (Milan) e Upamecano ( Bayern de Munique).

MEIO-CAMPISTAS: Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha).

ATACANTES: Coman (Bayern de Munique), Mbappé (PSG), Benzema (Real Madrid), Giroud (Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Dembélé (Barcelona) e Nkunku (RB Leipzig).