Bélgica tropeça em 2 a 1 diante do Egito em amistoso pré-Copa

A seleção belga sofreu uma derrota preocupante a cinco dias de sua estreia na Copa do Mundo, após perder por 2 a 1 para o Egito, no amistoso disputado nesta sexta-feira, 18.

Sem poder contar com alguns jogadores lesionados, como Romelu Lukaku (que segue como dúvida para o primeiro confronto no Mundial), o técnico Roberto Martínez não viu uma boa atuação de sua equipe, sobretudo do capitão da equipe, Eden Hazard, que vem recuperando ritmo devido aos poucos minutos jogados nos últimos meses pelo Real Madrid.

Os 'Diabos Vermelhos', que tiveram um pênalti anulado já aos 5 do primeiro tempo, começaram bem a partida com um chute de Michy Batshuayi que acertou a trave egípcia aos 9 minutos, antes de recuarem e sofrerem o primeiro gol aos 30, quando Mostafa Mohamed aproveitou uma bola perdida por Kevin De Bruyne para superar Thibaut Courtois.

O segundo gol veio após uma linda assistência de Mohamed Salah à Trezeguet já no primeiro minuto do segundo tempo, em lance que deixou em evidência a falta de autoridade da linha defensiva belga, uma das grandes preocupações de Martínez às vésperas do Mundial.

Os europeus recuperaram a esperança já quase no final da segunda etapa, com Loïs Openda descontando ao 31, mas a reação não foi suficiente para garantir ao menos um empate.

A Bélgica faz sua estreia na Copa no dia 23 de novembro, contra o Canadá. As seleções estão no Grupo F do Mundial, que também conta com Marrocos e Croácia.