Benzema sofre lesão na coxa e está fora da Copa do Mundo

Uma das maiores estrelas do futebol mundial e atual detentor da Bola de Ouro, o atacante Karim Benzema estará de fora da Copa do Mundo de 2022.

Os exames médicos realizados no artilheiro do Real Madrid confirmaram uma lesão no quadríceps da coxa esquerda que "precisará de um prazo de recuperação de três semanas", confirmou a FFF.

"Nunca desisti na minha vida, mas esta noite tenho que pensar na equipe como sempre fiz, então a razão me diz para deixar minha vaga para alguém que possa ajudar nosso grupo a fazer um belo Mundial", escreveu Benzema eu sua conta no Instagram minutos depois do anúncio de seu corte.

O regulamento da Fifa permite convocar um novo jogador até segunda-feira, véspera do jogo contra os australianos, para realizar uma mudança de última hora devido a uma lesão.

A ausência de Benzema é um duro golpe para Deschamps, que já não pôde contar com jogadores importantes como os volantes Paul Pogba e N'Golo Kanté, o goleiro Mike Maignan, o zagueiro Presnel Kimpembe e o atacante Christopher Nkunku.

A decisão de deixá-lo fora do Mundial foi tomada depois de uma conversa entre o médico dos 'Bleus' Franck Le Gall e o técnico Didier Deschamps.

"Estou extremamente triste por Karim, que tinha feito desta Copa um objetivo maior. Apesar deste novo duro golpe para a seleção da França, tenho toda confiança em meu grupo. Faremos tudo para enfrentar o enorme desafio que nos espera", declarou Deschamps, citado em comunicado.

Atual campeã, a França estreia na próxima terça-feira, 22, contra a Austrália.