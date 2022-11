Brasileiros demonstram apoio a outras seleções na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 será iniciada no próximo domingo, 20, com a partida entre Catar e Equador. A chegada do Mundial movimenta torcedores do mundo inteiro, que na ausência do futebol de clubes, abraçam seleções durante o torneio. O Portal A TARDE entrou em contato com diferentes torcedores brasileiros para entender as motivações de apoiar representantes de outros países na principal competição do esporte.

Gabriela Tomaseto, de 26 anos, nasceu no Brasil e hoje vive na Espanha. Ela conta que se apaixonou pela seleção espanhola durante a Eurocopa de 2008, quando o país conquistou a competição continental e iniciou uma série de grandes resultados, que teve como grande referência o título da Copa do Mundo de 2010.

"Meu primeiro contato com a seleção espanhola foi em 2008, na Eurocopa vencida. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não me tornei torcedora pelo título, mas pelo processo, pelo futebol que vinha sendo executado e o estilo diferente de tudo que eu já tinha visto. Para mim era hipnotizante. Nessa época eu tinha 11, 12 anos e meus pais comentam até hoje que eu babava na frente da televisão. Eu fiquei obcecada pela Espanha desde o meu primeiro contato", afirma.

O amor pela Espanha fez parte do crescimento da brasileira, que foi influenciada pela paixão desde o início da adolescência. Gabriela destaca que teve a vida moldada pelo sucesso da geração de 2008 a 2012.

“Eu nem digo ‘mudou’, porque eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 26 anos e moro na Espanha. Todas as oportunidades que apareceram na minha vida e o fato de eu morar aqui hoje, tudo foi influenciado por essa geração. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, mas a minha seleção de futebol é a Espanha. Não é racional, o meu coração vai com a Espanha", diz.

Gabriela Tomaseto, de 26 anos, torce para a seleção espanhola desde 2008 | Foto: Arquivo Pessoal

Para o estudante de jornalismo Vinícius Mattiusso, o brilho coletivo da Espanha deu lugar ao talento individual da Argentina. Ele lembra que começou a acompanhar a seleção sul-americana quando descobriu o Barcelona de Lionel Messi, em 2009. "Nessa época que eu comecei a me identificar com o Messi e torcer pela Argentina, ele é o cara que merece essa Copa.

A corrida entre Brasil e Argentina pela hegemonia na América do Sul não impediu que brasileiros manifestassem admiração pela seleção adversária em competições oficiais. A torcedora Eliz Rasquinha esteve na Arena do Grêmio na partida diante do Catar, pela Copa América de 2019, e vai seguir torcendo pela a albiceleste em 2022.

“A experiência foi muito incrível. Eu lembro que cheguei muito cedo porque queria acompanhar todo o pré-jogo fora do estádio. A gente viveu intensamente aquele jogo. Foi muito bacana, muito legal. Ver o Messi ao vivo foi uma experiência única. “A seleção brasileira ficou em segundo plano", revela.

Vinícius Mattiusso começou a torcer pela Argentina devido a admiração por Lionel Messi | Foto: Arquivo Pessoal

Os craques mundiais estão "mais perto" dos brasileiros

A tecnologia aproximou jogadores e clubes espalhados pelo mundo de torcedores brasileiros, proporcionando o acompanhamento de variadas competições durante a temporada. Atualmente é comum que páginas na internet dediquem conteúdos exclusivos para clubes internacionais, movimentando uma comunidade já existente e alimentando um grupo de pessoas que se identificam com o futebol praticado em outros países.

O dono da página Barça Brasil, Ivanor Bento Jr., destaca que a Copa do Mundo é uma oportunidade para criação de conteúdo de diversas seleções, explorando atletas do Barcelona que vão disputar o Mundial.

"Nosso foco então vai ser passar informações, notícias, atualizações e curiosidades sobre jogadores do Barcelona na Copa do Mundo. Temos hoje a Espanha com vários jogadores do Barcelona, Uruguai, Holanda, Alemanha, Brasil, Dinamarca. A gente tem algumas seleções que durante a Copa. Vamos ter notícias e passar informações”, comenta.

A Copa do Mundo do Catar será a última a reunir jogadores que marcaram a história do futebol, como Cristiano Ronaldo e Messi. A importância dos atletas também é um fator de influência para os torcedores, que adotam Portugal e Argentina buscando uma maior valorização para os seus ídolos. Um levantamento publicado pelo site Uol registrou que 30% dos que não se importam com o hexa vão torcer pelo título da Argentina. Outros 24% aparecem como torcedores de Portugal.

Cristiano Ronaldo vai disputar última Copa do Mundo por Portugal | Foto: Patricia de Melo Moreira | AFP

O aumento da exposição de marcas internacionais no Brasil exige que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalhe em medidas de captação de público para a seleção verde e amarela. O torcedor Victor Farias destaca o distanciamento entre a equipe nacional e a população.

"Por muitos anos, a Seleção Brasileira ficou jogando fora do Brasil. Só jogou aqui no Brasil pelas Eliminatórias, recentemente Copa América e Copa do Mundo. Isso traz um distanciamento com o torcedor, principalmente com o torcedor que é do povão, que não tem essa proximidade com a seleção. Até quando os jogos são aqui no Brasil, o valor é muito alto. Isso perde um pouco da identificação e tem pessoas que acabam torcendo por outras seleções", pontua.

Diante de um Mundial cada vez mais plural nas arquibancadas , os comandados de Tite figuram entre os favoritos para desbancar os adversários e conquistar a taça. Entre os craques que podem se despedir das Copas, aparece Neymar. A referência técnica da seleção brasileira chamou atenção para o rendimento na temporada e pode liderar a equipe na busca pelo hexa.

O influenciador digital Igor Polican, da página Sem Passada, espera um bom desempenho do Brasil na Copa do Mundo. "É um dos anos em que eu estou mais confiante. Eu acho que essa seleção está muito boa, principalmente do meio para frente", projeta.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h. Pelo Grupo G, os comandados de Tite ainda enfrentam Suíça e Camarões.