Carlinhos Brown lança música para Copa do Mundo

Embalado pela Copa, Carlinhos Brown lançou, nesta quinta-feira, 24, sua aposta de hit para o Mundial. Intitulada de 'Faz a Ola', a música, com videoclipe, já está disponível no YouTube.

A composição tem parceria com a banda Timbaladies, grupo totalmente feminino que reúne ex-vocalistas da Timbalada. O cantor, que aposta na valorização da cultura e beleza afro, já lançou outro single em 2014, “La La La”, com a cantora Shakira.

Em ritmo de rap, que ao longo da gravação se molda a batida afro, o clipe inicia com as Timbaladies vestidas de jogadoras, entrando em campo. Logo depois, Carlinhos Brown surge e canta junto as "jogadoras" o refrão contagiante "Faz a Ola".

"Faz a Ola" pode significar tanto uma coreografia realizada por espectadores de algum evento desportivo, como também, o lance de um gol, ou até mesmo a vitória expressiva em um jogo, como o 2 a 0, feito pelo Brasil contra a Sérvia, na tarde desta quinta-feira, 24.

Confira o clipe