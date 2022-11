"Chapadinha na gaveta" pode ser hit da copa

O movimento "Brazilcore" juntamente com a copa do mundo, trouxe o resgate das camisetas de time, das cores verde e amarelo e dos hits que acompanham a copa do Brasil do início ao fim. As dançarinas do Tik Tok Vanessa Lopes, 20, e Gabily Batista, 27, lançaram o videoclipe de "Chapadinha na gaveta", que faz alusão ao gol, em busca da conquista pelo hexa.

O funk superou 1,5 milhão de visualizações no YouTube e virou febre entre os internautas e jogadores. O zagueiro Marquinhos e os atacantes Vinicius Jr e Rodrygo, por exemplo, já apareceram nas redes sociais dançando o hit. As "tiktokers" estão vestidas de jogadoras de futebol no clipe, que em tom festivo, homenageiam Neymar e Vini Jr.

Em entrevista ao Tempo, Gabily diz que acredita que o clipe veio no momento certo. "Brasileiro é muito fã de futebol, e a gente quis aproveitar esse momento, que toda a atenção vai estar voltada para a Copa do Mundo, para fazer uma música onde as pessoas entrassem no clima".

Com aprovações e reprovações, a música recebeu mensagem de "haters" nas redes sociais, mas segue como uma forte candidata a hit chiclete dessa copa.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Qatar, e estreia na próxima quinta-feira ,24, às 16h, contra a Sérvia.

Gabily