Fifa anuncia que já vendeu mais de 800 mil ingressos

Mais de 800 mil ingressos para a Copa do Mundo de 2022 foram comprados durante a primeira fase de vendas, aberta em 19 de janeiro, anunciou nesta quarta-feira, 31, a Fifa.

“No total, 804.186 torcedores já têm ingressos para ir aos estádios do Catar no fim do ano”, informou a entidade.

AFP Português

Os dez países que compraram o maior número de ingressos são Catar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emirados Árabes, Alemanha, Índia, Brasil, Argentina e Arábia Saudita.

Foram registradas 17 milhões de solicitações de compra em 20 dias nesta primeira fase, mas no total pouco mais de dois milhões de ingressos estarão disponíveis para a primeira Copa organizada em um país árabe.

>>Acompanhe as principais noticias do mundo do esporte



A final, marcada para 18 de dezembro, é o jogo com a maior procura, com 1,8 milhão de solicitações.

A Fifa espera arrecadar mais de US$ 500 milhões (R$ 2,3 bilhões na cotação atual) com venda de ingressos, direitos de transmissão e outras receitas comerciais ligadas à Copa do Mundo.

A próxima fase da venda de ingressos será aberta no dia 5 de abril às 6h (horário de Brasília), quatro dias depois da realização do sorteio dos grupos da competição.

“Nesta próxima fase, os torcedores poderão escolher seus ingressos em função do calendário de jogos”, explicou a Fifa.