Influenciador sem as pernas emociona na abertura da Copa

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Qatar foi o encontro do influenciador do país, Ghanim Al Muftah, que não tem as pernas, com o ator hollywoodiano multi-premiado, Morgan Freeman.

Muftah tem 20 anos de idade e, com 142 mil seguidores no Instagram, é uma das maiores celebridades do Catar. O influencer andou apenas com as mãos pelo estádio Al Bayt, em Al Khor, cerca de 40 km de Doha, capital do Catar.

O influenciador é portador da Síndrome de Regressão Caudal (CRS), conhecida como Síndrome da Disgenesia Caudal ou Agenesia Sacral, uma doença congênita rara e ocorre por malformações da coluna vertebral, medula espinhal e membros inferiores secundárias aos efeitos em cascata da gastrulação anormal antes da quarta semana de desenvolvimento fetal.

Na cerimônia de abertura, Ghanim Al Muftah contracenou com Morgan Freeman e falou sobre respeito, diversidade e inclusão.