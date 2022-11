Kimpembe sofre lesão no tendão de Aquiles às vésperas da Copa

O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira que o zagueiro Presnel Kimpembe será desfalque para a partida de quarta contra a Juventus, pela Liga dos Campeões, devido a uma "lesão no tendão de Aquiles direito", levantando dúvidas sobre sua participação na Copa do Mundo.

"Após uma pancada, Presnel Kimpembe tem um problema no tendão de Aquiles direito e vai continuar a ser tratado no centro de treinamento", informou o clube parisiense, sem especificar por quanto tempo o jogador deve ficar fora.

O francês de 27 anos já havia sido baixa durante sete semanas nesta temporada devido a uma lesão muscular na coxa.

Kimpembe retornou aos gramados na última semana, na goleada do PSG por 7 a 2 contra o Maccabi Haifa, pela Champions, e foi titular na vitória sobre o Troyes por 4 a 3 no Campeonato Francês.

O zagueiro é um dos pilares da defesa da seleção francesa, formando dupla com Raphael Varane, também com lesão na coxa e sem previsão de retornar aos gramados pelo Manchester United antes da parada para a Copa. Apesar disso, o técnico da França, Didier Deschamps, não descartou a presença do jogador.

Deschamps, que já tem Paul Pogba e N'Golo Kanté como desfalques confirmados, deve divulgar a lista de convocados para o Mundial no dia 9 de novembro.

No Grupo D, a França tem sua primeira partida no dia 22 de novembro, contra a Austrália.