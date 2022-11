Lesionado, Paul Pogba está fora da Copa do Mundo

Lesionado, o meia francês Paul Pogba está fora da Copa do Mundo de 2022, anunciou nesta segunda-feira, 31, sua advogada e agente Rafaela Pimenta, em um comunicado. O campeão com a França em 2018 perdeu sua corrida contra o tempo.

"Depois dos exames médicos de ontem (domingo, 30) e hoje (segunda-feira), é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de reabilitação após sua cirurgia (no joelho direito, no início de setembro, devido a uma lesão no menisco lateral). Por essa razão, Paul não poderá se juntar à equipe da França no Catar", disse Rafaela à imprensa.

Ele tinha voltado a treinar recentemente com a Juventus, mas um novo problema físico, uma fadiga muscular, atrasou sua recuperação.

Os exames realizados primeiro em Turim e depois em Pittsburgh, nos Estados Unidos, confirmaram a ausência de Pogba na Copa, que começa no dia 20 de novembro.

"Se pensamento positivo mudasse as coisas, Paul jogaria amanhã. Mas o que muda as coisas é o trabalho, a resiliência e a disciplina, que atualmente são as únicas coisas em sua mente neste momento difícil', continua a agente no comunicado.

"Paul seguirá dando o melhor de si para retornar aos gramados para seus fãs e sua equipe o mais rápido possível", acrescentou.

Aos 29 anos, Pogba não disputa um jogo oficial desde abril. Sua saída do Manchester United na última janela de transferência rumo à Juventus gerou expectativa por uma retomada de sua carreira, depois de um período de má fase no clube inglês, mas a lesão veio logo antes do início da temporada.

Para a seleção da França, o desfalque de Pogba se soma ao do volante N'Golo Kanté, também campeão mundial em 2018. Os dois formavam uma dupla essencial no sistema do técnico Didier Deschamps, que terá que buscar alternativas para substituí-los.

Deschamps irá anunciar a lista de convocados para o Catar no dia 9 de novembro. Os 'Bleus' estreiam na Copa do Mundo no dia 22 de novembro contra a Austrália, pelo Grupo D, que também tem Dinamarca e Tunísia.