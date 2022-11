Kolo Muani é convocado para substituir o lesionado Nkunku na França

O atacante do Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani, foi convocado pelos 'Bleus' para a Copa do Mundo de 2022 para substituir o lesionado Christopher Nkunku, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta quarta-feira.

"Atualmente no Japão com seu clube", Kolo Muani "se juntará à seleção da França em Doha na manhã desta quinta-feira", especificou a FFF.

Aos 23 anos, o ex-jogador do Nantes vestiu a camisa da seleção bicampeã mundial em setembro, em sua primeira covocação.

Randal Kolo Muani, que tem raízes congolesas, nasceu em Bondy, na periferia de Paris, onde Kylian Mbappé também cresceu.

Nesta temporada, sua primeira no clube alemão, disputou um total de 23 partidas, marcando oito gols.

Nkunku sofreu uma lesão no treino da seleção da França na terça-feira e ficou de fora da Copa do Mundo.

O jogador do RB Leipzig, atual artilheiro do Campeonato Alemão, sofreu uma entorse no joelho esquerdo, segundo a FFF.

A alteração na lista dos 26 convocados é permitida pelo regulamento em caso de lesão grave.

Ainda que não fosse um dos candidatos a ser titular, a priori, Nkunku aparecia como um reserva de luxo da seleção francesa.

Eleito melhor jogador da Bundesliga na temporada passada, Nkunku comemorou seu aniversário de 25 anos na segunda-feira, no centro de treinamento de Clairefontaine.

Mas na noite de terça-feira, o atacante sentiu o joelho após um choque com o volante Eduardo Camavinga, durante a atividade que encerrou o último treino antes da viagem desta quarta-feira a Doha.

Nkunku se juntou ao goleiro Mike Maignan, ao zagueiro Presnel Kimpembe e aos meias N'Golo Kanté e Paul Pogba na lista de jogadores franceses que não vão disputar a Copa do Mundo por lesão.