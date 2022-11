Lesionado, Varane desfalcará United até a Copa do Mundo, diz treinador

O técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, anunciou nesta quarta-feira (26) que o zagueiro francês Raphaël Varane não voltará a jogar com o time inglês até antes da Copa do Mundo devido a uma lesão na coxa, o que gera preocupação sobre sua presença no Catar.

"Ele não estará disponível até a Copa do Mundo, então não jogará pelo Manchester United neste período", disse Ten Hag em coletiva de imprensa prévia ao jogo contra o Sheriff Tiraspol, pela Liga Europa, na quinta-feira (27).

Quando perguntado se o jogador poderia disputar o Mundial, o treinador respondeu: "Acredito que sim, mas precisamos esperar para ver o prognóstico (dos médicos). Temos que ver como ele evolui e como vai se recuperar", explicou.

Na última terça-feira (24), o técnico da seleção da França, Didier Deschamps, não descartou a convocação do zagueiro mesmo que ele não volte a jogar antes da Copa, mas considera necessária sua recuperação completa antes o primeiro jogo dos 'Bleus', contra a Austrália, em 22 de novembro.