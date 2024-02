Morre Marlena Shaw, cantora americana do hit 'California Soul' | A TARDE

A cantora de jazz e R&B conhecida pelo sucesso "California Soul", Marlena Shaw, morreu aos 81 anos na tarde de sexta-feira, 19, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pela filha, Marla, através de um vídeo no Facebook, sem detalhar a causa.

"Olá a todos, é com um coração muito pesado que, em nome de mim mesma e da minha família, anuncio que nossa amada mãe, seu ícone e artista adorada, Marlena Shaw, faleceu hoje às 12:03", disse Marla no vídeo. "Ela estava em paz, estávamos em paz", completou.

Nascida em New Rochelle, Nova York, em 1942, Shaw começou a carreira tocando em boates de jazz na década de 1960, até que uma performance em Chicago a levou a um contrato com a gravadora Chess Records.

Seu maior sucesso, "California Soul", escrita pela dupla Ashford & Simpson, foi lançado em seu álbum "The Spice of Life" de 1969. A música foi amplamente sampleada no mundo do hip hop, ou seja, reutilizada para criar novos sons por artistas como Jay Rock e Elzhi, e compôs a trilha de filmes e programas de televisão.

A artista também fez muito sucesso com o álbum "Sweet Beginnings" de 1977, o disco de maior vendagem de sua carreira, graças à faixa "Look at Me, Look at You", que duas décadas depois retornou como hit na cena rare groove/acid jazz britânica. Ela também emplacou um grande hit com "Don't Ask to Stay Until Tomorrow", música-tema do filme "À Procura de Mr. Goodbar".