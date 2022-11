Neuer confirma que usará braçadeira em apoio aos direitos LGBTQIA+

Neuer, capitão da Seleção da Alemanha, vai usar a braçadeira colorida da One Love, em apoio aos direitos dos LBTQIA+ durante a partida de estreia na Copa do Mundo contra o Japão, na próxima quarta-feira, 23, às 10h (horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, partida válida pelo grupo E.

A braçadeira colorida trata-se de um símbolo em reivindicação pelos direitos LGBTQIA+, que são desrespeitados pela organização e autoridades do Catar.

“É uma experiência nova para todos nós. Nós não temos medo das consequências. Temos o suporte da Federação. Não somos os únicos na Europa a fazer isso, muitos estão fazendo parte”, disse em entrevista coletiva o goleiro e capitão da Alemanha na Copa do Mundo.

Na última sexta-feira, 18, o presidente da confederação Alemã Bern Neuendorf disse que “está pronto para pagar as multas” que chegarem até a confederação, por críticas da Seleção da Alemanha ao Catar.

Ao lado dos alemães estão integrantes de outras equipes como Inglaterra e País de Gales confirmaram neste sábado, 19, que também usarão a braçadeira da One-Love.

Nas semanas anteriores seleções como Bélgica, França, Holanda, Suíça e Dinamarca também sinalizaram apoio ao movimento. O Brasil não aderiu.

O país sede da Copa recebe críticas pelo seu histórico de problemas relacionados aos direitos humanos, como no caso dos trabalhadores migrantes e da posição do país sobre os direitos das mulheres e de pessoas LGBTQUIA+. O Catar tem leis LGBTfóbicas, como no caso da Lei Sharia, que permite impor pena de morte para homossexuais e a violação de direitos preocupa ativistas relacionados à causa.