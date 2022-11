Perto da estreia, Tite ainda não escalou o time titular em treinos

Assim como não havia muitas dúvidas em grande parte da lista de convocação, também não há muitas perguntas a serem respondidas para saber quem entrará em campo na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Contudo, o grande segredo de Tite ainda está nas possibilidades de esquemas que podem ser utilizados para encarar a Sérvia, assim como nos outros desafios do grupo. Ontem, o técnico realizou treino com os 26 convocados pela primeira vez, mas ainda não esboçou uma equipe titular. Mais ainda, com a mescla entre os 11 iniciais e os reservas, não dá para saber com que tipo de estratégia Tite virá, mas dá para analisar as vantagens daquelas que ele já utilizou.

Duas novidades estiveram presentes no exercício que Tite e sua equipe passaram ontem aos jogadores. A primeira foi a adição do zagueiro Marquinhos ao grupo, já que o defensor só havia feito corridas ao redor do gramado por sentir um desconforto muscular ainda no Paris Saint-Germain. A segunda foi a utilização de uma TV para orientar os jogadores. O plano de Tite é poder mostrar o que cada um deve fazer antes de começar o treino, para que a atividade seja mais fluida. Essa foi a terceira atividade da Canarinho em Turim, na Itália, e ainda vão acontecer treinamentos hoje e amanhã, antes da viagem para Doha no sábado. Até aqui, o treinador resolveu não revelar muita coisa, mas não há como fugir dos padrões que foram apresentados durante o ciclo de preparação.

Por mais que os fãs do atacante merengue possam ficar decepcionados, a estreia da Verde e Amarela deve ser sem Vinicius Júnior como titular, na formação clássica do time no 4-2-3-1. Não é implicância ou só uma questão de preferência, mas de adaptação. A Sérvia é, sem dúvidas, o adversário com mais poder de fogo que o Brasil enfrentará na fase de grupos, por isso, ter mais um volante – no caso, a utilização de Fred no meio de campo – é algo válido para neutralizar um pouco da força ofensiva do oponente. Mesmo assim, isso não significa reduzir a força no ataque, mas concentrar a criação de chances na dupla Neymar e Paquetá. Ambos irão alternar o posicionamento entre quem joga mais à esquerda e mais centralizado, e Raphinha será a outra alternativa caso os dois não achem muitos espaços. Nessa formação, Richarlison não precisará sair tanto da área e atuará mais como um finalizador. Essa, inclusive, foi a estratégia utilizada mais recentemente, no último amistoso antes da Copa, contra a Tunísia.

Há um jogador que foi convocado sobretudo pela característica de ‘homem-gol’ que pode entrar ao decorrer do confronto. Pedro, do Flamengo, já foi elogiado pelo técnico Tite justamente por esse poder de decisão. “Ele tem uma característica única. Um jogador ‘nove’, em uma equipe que joga baixo, que tem o poder de cabeceio. Quando uma equipe joga muito baixa, você tem algumas alternativas para furar esse bloqueio. Infiltração fica muito difícil. Finalização de média distância vai ser importante; pelos lados, fazer o cruzamento de fundo ou no funil vai ser importante; um jogador que faça uma parede, porque não vai ter como atacar espaço. Ele tem essa condição, então ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia. Ele tem essa capacidade”, comentou Tite.

Os quatro atacantes

Provavelmente o 4-1-2-3 é o esquema que a maioria dos torcedores quer ver em ação nesse Mundial. Sem falar em tatiquês e de forma resumida, a estratégia dos quatro atacantes, com somente Casemiro na frente da zaga. Ao menos foi o que funcionou contra Gana, no penúltimo amistoso antes da Copa (3 a 0). Contudo, ainda é a formação mais arriscada. Para operar corretamente, Vinicius Júnior e Raphinha terão que recompor suas próprias alas no momento defensivo da equipe. Porém, com os dois em campo também há a vantagem de poder jogar por dentro, já que os adversários estarão sempre preocupados com jogadas na linha de fundo. Dessa forma, Paquetá e Neymar podem criar diversas chances para Richarlison.

Outra vez sem Vinicius Júnior e com Fred, Tite pode colocar Neymar ao lado de Richarlison, para utilizá-lo muito mais como flecha do que como arco. No clássico 4-4-2, é Lucas Paquetá quem tem a grande responsabilidade de atuar como um camisa 10 e mais liberdade para atacar com a cobertura de dois volantes. O problema dessa estratégia usada contra a Coreia do Sul, em amistoso no meio do ano, é que Raphinha tem menos espaço para agredir as pontas, ao atuar naturalmente mais recuado. Há facilidade para que funcione contra seleções piores tecnicamente, como Camarões, já que a posse de bola é importante para criar espaços pelo meio até achar o astro da equipe ou o Pombo.

Como a saída de bola se torna extremamente importante para que esteja na maior parte do tempo nos pés de Paquetá, o primeiro homem ainda pode ser Bruno Guimarães, que tem o fundamento mais refinado que o titular Casemiro. “Entendi que dar a Bruno Guimarães, que tinha jogado muito como segundo homem, a função de primeiro, poderia gerir toda aquela construção de confiança que tinha se não fizesse um bom jogo. Essas oportunidades, sem mexer demais, mantendo uma estrutura da equipe, é o que a gente procura”, explicou o técnico Tite.

Com tantos pontas de qualidade, a hipótese de Neymar tornar-se um falso nove no plantel de Tite foi reforçada. Diante do Chile, no 4-2-1-3, ainda nas Eliminatórias da Copa, Raphinha e Vinicius Júnior foram titulares, mas de uma forma um pouco diferente. Como Neymar fazia diversos recuos, até para abrir espaços para Paquetá adentrar a área, os pontas tinham que infiltrar mais. Se não quiser utilizar Pedro, Richarlison ou Gabriel Jesus, essa é mais uma das possibilidades do leque de Tite.

Em setores como o gol ou a defesa, as mudanças são mais difíceis de ocorrer. Na polêmica lateral direita, colocar Daniel Alves seria dar muito espaço defensivamente, algo que Tite mostra não gostar ao vir preferindo Danilo. No gol, apesar da queda de desempenho, Alisson deve continuar como titular. Sem grandes modificações, ainda há dúvidas para a estreia na Copa.