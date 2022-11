Portugal apresenta lista de convocados para a Copa do Mundo

A seleção de Portugal divulgou nesta quinta-feira, 10, a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. O atacante Cristiano Ronaldo aparece como o principal nome entre os selecionados pelo técnico Fernando Santos. O atleta vai disputar o quinto Mundial.

A lista conta com destaques que atuam na Premier League, como Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, do Manchester City. O meio-campista Renato Sanches, do Paris Saint-Germain, ficou de fora da relação por escolha do treinador.

Portugal estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 13h, contra Gana. A seleção está no Grupo H e ainda enfrenta Uruguai e Coreia do Sul na primeira fase.

Confira os convocados:

GOLEIROS: Rui Patrício (Roma-ITA), Diogo Costa (Porto-POR), José Sá (Wolverhampton-ING)

DEFENSORES: Pepe (Porto-POR), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain-FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund-ALE), Rúben Dias (Manchester City-ING), João Cancelo (Manchester City-ING), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain-FRA), Diogo Dalot (Manchester United-ING), António Silva (Benfica-POR)

MEIO-CAMPISTAS: Willian Carvalho (Betis-ESP), Bernardo Silva (Manchester City-ING), João Mário (Benfica-POR), Bruno Fernandes (Manchester United-ING), Rúben Neves (Wolverhampton-ING), João Palhinha (Fulham-ING), Matheus Nunes (Wolverhampton-ING), Otávio (Porto-POR), Vitinha (Paris Saint-Germain-FRA)

ATACANTES: Cristiano Ronaldo (Manchester United-ING), André Silva (RB Leipzig-ALE), João Félix (Atlético de Madrid-ESP), Rafael Leão (Milan-ITA), Ricardo Horta (Braga-POR), Gonçalo Ramos (Benfica-POR)