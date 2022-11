Promotoria retira acusações contra Neymar no caso Barça

A Promotoria retirou, nesta sexta-feira (28), todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar e os demais réus no julgamento realizado em Barcelona por supostas irregularidades em torno da transferência do jogador para o Barça em 2013.

O procurador anunciou a "retirada das acusações contra todos os réus e por todos os fatos" pelos quais foram processados.

Durante o julgamento o jogador chegou a afirmar que assinava todos os documentados solicitados pelo pai. "Eu assino o que ele pede".

Inicialmente a promotoria havia pedido dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros contra o jogador do PSG e da Seleção Brasileira por conta da transferência de Neymar em 2013 dos Santos para o Barcelona tem um novo capítulo em um tribunal da cidade espanhola, com o início do julgamento da ação apresentada há sete anos pelo grupo DIS, fundo que possuía parte dos direitos econômicos do atleta quando ele era um promissor atacante do clube paulista.