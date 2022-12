Saiba mais sobre Renato Paiva, o novo treinador do Bahia

O Bahia anunciou nesta terça-feira, 6, o seu treinador para a temporada 2023, que marcará início da gestão do Grupo City no Tricolor. O escolhido foi Renato Paiva, português de 52 anos, que passou por Benfica, Independiente del Valle, do Equador, e León, do México. Mas diante da raridade de ter um europeu no comando, o Portal A TARDE te conta mais sobre o provável novo técnico.

Renato Paiva ficou por 17 anos no Benfica, treinando as equipes sub-17, sub-19, e por três temporadas o time B. De maneira interina, ele também já comandou a equipe profissional do time português. No clube, o treinador ajudou na formação de nomes como o atacante João Félix, do zagueiro Rúben Dias, o goleiro Ederson e o meia Bernardo Silva, todos do Manchester City.

"O Renato Paiva passou 17 anos na formação do Benfica e contribuiu para o desenvolvimento de alguns dos maiores talentos que saíram da Academia do Benfica. Rúben Dias, Gonçalo Guedes, Renato Sanches, Jota (Celtic), Gedson Fernandes, Florentino, Gonçalo Ramos e João Félix são apenas alguns dos jogadores e são vários os exemplos de jogadores que destacam o Renato como tendo sido um treinador marcante e importante para o respetivo processo de formação até ao futebol profissional", contou ao A TARDE, o jornalista português Rodrigo Coimbra, do Zerozero.

Após muitos anos de casa, Renato Paiva esperava assumir o Benfica em 2020, mas na época acabou sendo preterido por Jorge Jesus, que deixou o Flamengo. O próprio treinador revelou a situação em entrevista ao Zerozero. "Tive propostas muito boas para sair, mas o presidente não me deixou sair porque eu tinha contrato e projetava que fosse eu depois do Bruno Lage", disse.

"Quando a escolha foi Jorge Jesus, Renato percebeu definitivamente que a porta da equipa A do Benfica estava fechada e que o seu caminho e futuro tinha de passar pela saída", explicou Rodrigo Coimbra.

Sequência da carreira

Em 2021, o treinador assumiu o desafio de ir para o Independiente del Valle e conquistou o seu único título, o Campeonato Equatoriano. Na Libertadores deste ano, caiu na fase de grupos, ao ficar no terceiro lugar, atrás de Atlético Mineiro e Tolima.

Neste ano, Renato Paiva recebeu uma grande proposta do León e seguiu para o clube mexicano, onde foi mal, com apenas três vitórias em 12 jogos. Em rota de colisão com a diretoria do clube mexicano, ele pediu demissão. A principal alegação foi a falta de reforços para impor o seu estilo de jogo."Nunca consegui pôr em prática o meu jogo. Ficámos longe da minha forma de jogar", contou o treinador ao jornal português 'A Bola'.

No Independiente del Valle, Paiva foi campeão equatoriano | Foto: Divulgação | Independiente del Valle

Como jogam os times de Renato Paiva?

Sobre o seu estilo, Renato Paiva já explicou em entrevistas como prefere que seus times joguem. O treinador é adepto do 3-4-3 como esquema principal, claro, com variações ao longo das partidas.

"O Renato sempre esteve habituado (e trabalhou para isso, claro) a que as suas equipas fossem dominadoras em 95% das partidas, através de um jogo associativo, privilegiando a posse de bola e a construção a partir da defesa. [No} Independiente Del Valle, já num contexto ligeiramente diferente passou a adotar e apostar preferencialmente num esquema com três centrais, com um rigor absolutamente impressionante da sua linha defensiva - provocou muitos foras de jogo (impedimentos) aos adversários -, sendo o seu estilo de jogo marcadamente ofensivo. Em termos de disposição tática: 3-4-1-2 e/ou 3-4-3", explicou Rodrigo Coimbra.

O jornalista ainda pontuou que Renato Paiva é conhecido por sua capacidade de comunicação, além de ser um treinador "que privilegia muito a relação humana com os jogadores".

"O que posso dizer é que vai ser uma agradável surpresa para quem não o conhece do ponto de vista comunicacional. É um treinador muito frontal, sem segredos sobre o jogo, sem problema em falar do que gosta e do que não gosta, sempre com muito respeito, e aí, talvez sim, possa aproximar-se do estilo do Abel Ferreira", relatou Coimbra.

ZEROZERO

Renato Paiva foi a escolha do Grupo City para dar o pontapé inicial da sua gestão no Bahia, com o Tricolor apontado como o segundo em importância dentro do grupo, atrás apenas do Manchester City. A estratégia adotada será de mesclar jogadores experientes com a presença de jovens talentos, que podem ser potencializados. Para Rodrigo Coimbra, o treinador é o nome ideal para o momento do Esquadrão.

"Tem uma bagagem muito grande ao nível de trabalho de formação de um grande clube europeu, como é o Benfica, e também por isso foi o escolhido para orientar o Independiente Del Valle, que tem uma das melhores academias da América do Sul. O passo para o Bahia, que integra o Grupo City, encaixa na perfeição na visão que o mister Renato tem do jogo. Ele é a cara de um projeto como esse e pelo que conheço do mister, acredito que esteja muito satisfeito e grato pela oportunidade que tem em mãos", avaliou o jornalista.

A expectativa é que o técnico desembarque em Salvador ainda nesta semana. O Tricolor se reapresenta para o início da temporada 2023 na próxima segunda-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo.