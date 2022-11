Sem Neymar em campo, seleção brasileira faz primeiro treino na Itália

A seleção brasileira realizou o primeiro treino da preparação para a Copa do Mundo nesta segunda, 14, em Turim, na Itália. Sem o atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos em campo, o treinamento contou com a participação de 14 dos 26 convocados, sendo 11 de linha e três goleiros.

Os dois jogadores do Paris Saint-Germain perderam o treino por conta de um atraso no voo. Eles chegaram no início da noite na Itália, e completaram a delegação brasileira.

Neste primeiro treinamento, foram a campo os três goleiros (Weverton, Ederson e Alison), além de 11 jogadores de linha: Militão, Alex Sandro, Fred, Daniel Alves, Alex Telles, Antony, Pedro, Raphinha, Éverton Ribeiro, Vini Jr e Rodrygo.

Os demais jogadores convocados ficaram no hotel em trabalhos regenerativos. Entre eles, Danilo, Casemiro, Thiago Silva, Bremer, Paquetá, Richarlison, Bruno Guimarães, Fabinho, Gabriel Jesus e Martinelli.

A atividade foi iniciada com troca de passes em um quadrado. Posteriormente, o grupo foi dividido entre jogadores de defesa e ataque. De um lado, Militão, Dani Alves, Alex Telles e Alex Sandro treinaram posicionamento e movimentação na linha defensiva. Do outro, Vini Jr, Raphinha, Pedro, Éverton Ribeiro, Fred e Rodrygo trabalharam tabelas e finalizações. Antony não participou dessa segunda parte e fez um trabalho complementar na academia.

O técnico Tite fez observações e deu instruções aos jogadores em campo. Segundo a comissão técnica, o planejamento é dosar a carga de trabalho nos primeiros dias de trabalho da seleção e realizar as atividades de maior intensidade, com grupo completo em ação, a partir de quarta-feira, 16.

Neymar e Marquinhos chegaram em Turim na parte final do treino. O atacante fez um treino regenerativo e o zagueiro foi para a academia.

A seleção volta a treinar na tarde desta terça-feira, 15, em Turim. A delegação vai para Doha, no Catar, no sábado, 19. A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 24, contra a Sérvia.