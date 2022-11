Tite homenageia Carlos Amadeu durante convocação para a Copa

Na última segunda-feira, 7, dia em que o treinador da Seleção Brasileira Tite convocou os jogadores para a Copa do Mundo, o mesmo prestou uma homenagem póstuma a Carlos Amadeu. Ex-técnico do Vitória, falecido em 15 de novembro de 2020, vítima de um ataque cardíaco na Arábia Saudita, Amadeu treinou alguns jogadores que Tite convocou para defender o Brasil no Catar.

Jogadores como Eder Militão, Vinicius Jr, Antony e Rodrygo, que atuaram sob comando de Amadeu nas seleções de base.

“Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração vem, de garotos, de uma categoria de base muito bem estruturada, dando a todos a condição de chegar à seleção principal, com a naturalidade, com o peso da responsabilidade, mas com alegria. Por isso, obrigado, Amadeu, falando de ti falo dos técnicos todos que tivemos a possibilidade de contar”, disse Tite.

A homenagem do comandante da seleção emocionou a todos da família de Amadeu. Seu filho, Ricardo Amadeu, que é atualmente assistente técnico do Vitória e ajudou no acesso do clube à Série B, ele postou em sua rede social a parte da coletiva em que Tite homenageou seu pai e escreveu.

“É sobre um legado deixado, com muita simplicidade, honestidade, transparência e ética. Carlos Amadeu sua essência continua viva em cada um de nós que você contribuiu um pouco (máximo respeito e te amo muito meu pai).”

Carlos Amadeu

Nascido em Salvador, Bahia , Amadeu ingressou na formação do Bahia em 1983. Foi promovido definitivamente ao elenco principal em 1985, depois de já ter feito parte do time que conquistou o Campeonato Baiano no ano anterior.

Amadeu iniciou a carreira de treinador no Vitória em 1991, como preparador físico dos sub-20. Posteriormente, treinou as equipes sub-17 e sub-20 nos anos seguintes, mas em 1996 deixou para trabalhar no futsal .

Amadeu voltou ao Bahia em 2000, comandando as categorias de base até o início de 2005, quando se tornou auxiliar técnico de Hélio dos Anjos no elenco principal. Em 18 de abril daquele ano, após a expulsão dos Anjos, ele assumiu a equipe principal de forma interina; também assumiu o cargo em mais duas ocasiões, após as saídas de Jair Picerni e Procópio Cardoso .

Em 2009, Amadeu voltou ao Vitória, sendo responsável pelos sub-20. Em maio de 2014, foi técnico interino do time principal por uma partida, e em dezembro daquele ano, tornou-se auxiliar do elenco principal. Em maio de 2015, foi nomeado técnico da seleção brasileira sub-17.

Em 24 de janeiro de 2018, após vencer o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2017 , Amadeu foi confirmado como treinador principal da seleção sub-20 . Em 22 de fevereiro do ano seguinte, ele deixou o cargo, após o fraco desempenho do Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2019, que o viu terminar em quinto e perder a qualificação para a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA 2019 .

A 5 de agosto de 2019, Amadeu regressou ao Vitória para uma terceira passagem, agora nomeado treinador da equipa principal. Em 18 de setembro, após apenas nove partidas no comando, ele foi demitido, e retornou ao seu primeiro clube, o Bahia, no dia 6 de fevereiro seguinte, sendo nomeado treinador principal dos sub-20. Em agosto de 2020, Amadeu mudou-se para a Arábia Saudita para treinar a equipe sub-19 do Al Hilal .