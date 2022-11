Torcedores mantêm confiança para o sexto título da Seleção Brasileira

Menos de quinze dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a expectativa já toma conta dos torcedores que querem que a Canarinho retorne do Catar com a sexta estrela no peito. Nesta semana, o técnico Tite divulgou o nome dos 26 atletas que viajarão ao continente asiático, em busca da taça.

Ao Portal A TARDE, alguns torcedores falaram sobre o sentimento de confiança em cima do time que não perdeu nenhuma partida durante as Eliminatórias da América do Sul, além de ter feito a melhor campanha da história do torneio que garante vaga para o Mundial.

Eslen Nunes, de 26 anos, que assistiu ao pentacampeonato, mas também ao fatídico 7 a 1, em 2014; e a eliminação para a Bélgica, em 2018, mantém a esperança no favoritismo da equipe verde e amarelapara essa Copa do Mundo de 2022.



“Estou bastante confiante pelo que o Brasil fez durante a pré copa do mundo e acredito que tem tudo para conquistar o hexa [...] O Tite conta com um excelente elenco e mostrou isso durante as eliminatórias com variações interessantes de formações e formas de jogo”, comentou o torcedor.

Para o jovem torcedor o principal problema do Brasil tem a ver com a lateral-direita. “Vejo uma carência na Seleção, que é a lateral-direita. Não somente pela convocação de Daniel Alves, mas por que mostra uma necessidade no futebol brasileiro de produzir um novo nome de qualidade”, disse Eslen.

Perguntado sobre quais as seleções que poderiam ser uma 'pedra no sapato' para a Canarinho, ele comenta sua preocupação com o maior rival, além de uma velha conhecida do continente europeu.

“Duas seleções que podem dificultar a vida do Brasil são a Argentina, pelo futebol que vem apresentando e também pelo título da Copa América, conquistado justamente em cima da Seleção, e a França, que apesar de ter alguns jogadores fora por conta de lesão... ainda sim, tem uma boa base e pode complicar a vida do Brasil”, completou Eslen.

Aos 64 anos, Ariston Sestelo lembrou das seleções das Copas de 70, 82 e 86, as quais classificou como as melhores que viu. Ele ainda complementou falando suas expectativas para a seleção na Copa do Mundo no Qatar.

Ariston Sestelo, 64 anos | Foto: Arquivo Pessoal

“Quanto à seleção de 2022, não vejo a mesma qualidade para que se possa pensar em ser hexa, contudo vai depender dos cruzamentos das chaves e da qualidade dos adversários. Por exemplo: Argentina, França e Alemanha podem trazer dificuldades", completou o torcedor.

Confiante para o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o torcedor Victor Pedreira, de 24 anos, elogiou o atual elenco que o treinador Tite terá nas mãos e disse que acredita no hexa, apesar de não concordar com a convocação do lateral-direito Daniel Alves.



“Minha expectativa em relação a seleção brasileira é a melhor possível, espero o título. Temos um elenco completo em todas as posições e diversas possibilidades de jogar dentro de uma mesma partida [...] Em relação a convocação, acredito que poderia ter ido outro lateral direito no lugar do Dani Alves, mas acredito no trabalho do treinador e temos que dar essa confiança ao Tite, afinal, os números e o futebol jogado pela seleção dão total respaldo para isso", falou o torcedor.

Victor completou falando das seleções que o Brasil pode se complicar, mas ele está tão confiante que nada tira a expectativa dele para o hexa.

“Acredito que na fase de grupos podemos ter um jogo duro contra a Sérvia, mas nada que tire pontos da seleção. No mata-mata, a seleção que mais pode dar trabalho a seleção é a Argentina, visto que tivemos uma disputa de título recente e perdemos", concluiu Pedreira.

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar será no dia 24 de novembro, quando os comandados de Tite entram em campo contra a Sérvia, às 16h, no Lusail Stadium. Suíça (28 de novembro, às 13h) e Camarões (2 de dezembro, 16h) completam o Grupo G.