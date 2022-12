Vídeo: Neymar se irrita e dá bronca em companheiros após gol sofrido

O Brasil teve um jogo duro contra a Croácia, mesmo sendo dominante e obrigando o goleiro Livakovic fazer grande partida. Só que no final do primeiro tempo da prorrogação, o alívio veio com um golaço de Neymar, que daria a classificação para a semifinal se a seleção sobrevivesse aos últimos 15 minutos. Não aconteceu e o gol sofrido em contra-ataque irritou o craque brasileiro, que deu uma grande bronca em seus companheiros.

“Não tem necessidade de vocês subirem, está 1 a 0. Faltam cinco minutos. Não tinha necessidade. Vai subir para quê?”, teria dito o camisa 10, ainda dentro de campo, em fala direcionada ao volante Fred, que entrou em campo exatamente para ajudar a deixar a equipe mais defensiva (veja o vídeo abaixo).

O Brasil sofreu o gol de empate aos 116 minutos. No momento da partida, a Croácia não conseguia transformar as suas tentativas de ataque em chances reais. O gol só saiu em contra-ataque, quando a seleção brasileira tinha 7 jogadores no seu campo ofensivo e apenas um retornou para ajudar a defesa. No final, a derrota veio na disputa por pênaltis.

