Lukaku desfalca Bélgica nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo

Um dos principais nomes da seleção da Bélgica, o atacante Romelu Lukaku, que joga na Internazionale de Milão, deve desfalcar a equipe nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo do Catar.

O atacante não se recuperou completamente de uma lesão na coxa esquerda e deve estar disponível apenas na terceira partida da fase de grupos, contra a Croácia, desfalcando a seleção belga nos jogos contra Canadá e Marrocos.

No grupo F, a Bélgica estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 23, contra o Canadá. Depois, dia 27, enfrenta o Marrocos e encerra sua saga na fase de grupos com o confronto diante da Croácia no próximo dia 1º.